Всего новое поколение будет включать 26 процессоров, начиная с флагманского Core i9-14900K до бюджетного Intel 300

Процессоры Intel Raptor Lake Refresh 14-го поколения должны появиться в продаже в октябре, если доверять утечкам. Несмотря на незначительные изменения в спецификациях, чипы Raptor Lake Refresh будут бороться за место в списке лучших процессоров.

Как и при любом выпуске процессоров Intel, сначала на рынке появятся высокопроизводительные модели K-серии, а через несколько месяцев появятся более доступные модели. Таким образом, Core i9-14900K, Core i7-14700K и Core i5-14600K, по всей вероятности, станут первыми процессорами Raptor Lake Refresh, которые смогут приобрести потребители. К настоящему моменту имеется хорошее представление о спецификациях трех чипов K-серии. Однако моделям, отличным от K, не всегда уделяется достаточно внимания.

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Инсайдер YuuKi_AnS раскрыл предполагаемые характеристики всего модельного ряда продуктов Intel Raptor Lake Refresh. Процессоры маркируются как квалификационные образцы (QS). Это означает, что характеристики могут немного отличаться от розничных экземпляров продукта, поэтому пока посыпьте их солью.

Поскольку новое поколение является обычным обновлением, неудивительно, что Intel продолжит использовать три разных кристалла для обновления Raptor Lake. Кристалл B0 (8P-16E) будет использоваться в моделях начиная с Core i5-14600 и выше, кристалл C0 (8P+8E) предназначен для моделей от Core i5-14400 до Core i5-14500T, а кристалл H0 (6P+0E) будет являться основой чипов от Intel 300 до Core i3-14100T.

Единственный процессор Raptor Lake Refresh, получивший обновление ядра — это модель Core i7. В оригинальной серии Raptor Lake модель Core i7 имела 8 производительных ядер и 8 энергоэффективных. Intel обновила чипы до схемы 8 P-ядер и 12 E-ядер, добавив еще четыре E-ядра. Остальные процессоры Core i9, Core i5 и Core i3 демонстрируют лишь незначительное увеличение тактовой частоты. Согласно предполагаемым прогнозам производительности Intel, обновление может принести лишь на 3% большее быстродействие, чем у существующих чипов. По оценкам MSI, модели Core i7 могут обеспечить повышение производительности в многопоточном режиме до 17% за счет дополнительных E-ядер.

Спецификации Core i5-14400 немного сомнительны. Он может иметь конфигурацию 6P + 8E или более медленную конструкцию 6P + 4E. Данная модель может быть отличной моделью для экономных геймеров. Текущий процессор Core i5-13400 с конфигурацией 6P + 4E является одним из лучших процессоров для игр. Было бы отлично, если бы Core i5-14400 получил такое же обновление E-core, как и модель Core i7.

Intel 300 и Intel 300T — две наиболее интересные модели. Двухъядерные процессоры, похоже, заменят чипы Intel Pentium Gold и Celeron. Intel не выпускала процессоры Pentium Gold или Celeron для настольных ПК со времен Alder Lake. Например, линейка Raptor Lake остановилась на четырехъядерном процессоре Core i3-13100.

Недавно анонсированная TeamGroup память DDR5-6400, совместимая с JEDEC, заставила многих подумать, что Raptor Lake Refresh потенциально могут поддерживать DDR5-6400 изначально. Однако просочившиеся спецификации YuuKi_AnS говорят об обратном — поддержка памяти в Raptor Lake Refresh осталась без изменений. Все процессоры поддерживают DDR4-3200, однако, поддержка конкретной памяти DDR5 варьируется от одного чипа к другому. Только Core i5-14600 и выше поддерживают DDR5-5600, а остальные модели довольствуются модулями DDR5-4800.

Также некоторые процессоры будут поддерживать память EEC. Например, Core i9-14900K нормально работает с памятью ECC, но его аналоги серий F и KF не поддерживаются. Core i3-14100 и Core i5-14400 не поддерживают память EEC, а самые дешевые Intel 300 и Intel 300T поддерживают. Для тех кто планирует построить сервер на основе Raptor Lake Refresh и использовать память ECC необходимо помнить, что только чипсет W680 сейчас имеет поддержку ECC. Это не должно стать проблемой, поскольку процессоры Raptor Lake Refresh полностью совместимы с платами LGA1700 после обновления прошивки материнской платы.

Также следует сказать, что Raptor Lake Refresh должны быть дороже на 15% по сравнению с оригинальными чипами Raptor Lake. Необходимость перехода на новые процессоры станет известна совсем скоро, и пользователи сами решат, стоит ли немного возросшая производительность переплаты в 15%.