Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
В сеть попала информация о процессорах Intel Core Ultra поколения Meteor Lake
Флагманский процессор Core Ultra 9 185H получит 16 ядер и тактовую частоту 5,1 ГГц

реклама

 После первого появления процессора Ultra 7 155H на Geekbench сегодня появились дополнительные записи в базе данных для различных моделей. Более того, инсайдеры заранее решили восполнить информационный пробел, предложив взглянуть на мобильную серию Meteor Lake.

реклама

 Примечательно, что Core Ultra 7 155H имеет более компактное наименование по сравнению с инженерными образцами, появившимися ранее в этом году. Новая номенклатура использует трехзначный формат для первого поколения серии Core Ultra: 1XXH, где буква «H» обозначает основную серию мобильных устройств, вероятно, с TDP 45 Вт.

 По информации 金猪升级, Intel готовится представить две дополнительные модели Ultra: Ultra 7 165H и Ultra 9 185H. Сообщается, что последний может похвастаться увеличением тактовой частоты до 5,1 ГГц, а вариант Ultra 7 165H, как ожидается, достигнет максимальной частоты 5 ГГц. Это означает увеличение частоты на 300 МГц и 200 МГц соответственно по сравнению с моделью Ultra 155H. На данный момент все известные модели Core Ultra 7 и Core Ultra 9 должны иметь 16 ядер.

 В дополнение к ранее упомянутым моделям Intel готовится представить вариант Ultra 5, получивший обозначение 125H. Предыдущие утечки указывали на отсутствие моделей Ultra 3, а это означает, что Ultra 5 125H потенциально может быть самым слабым по производительности процессором в линейке Meteor Lake-H. Core 5 Ultra 125H будет иметь 4 производительных ядра и 10 энергоэффективных ядра, два меньших будут расположены в кристалле чипсета, если верить более ранним утечкам.

 Эти четыре новых модели, вероятно, не являются полным списком серии Core 100, как теперь можно их называть.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #процессоры #процессоры intel #meteor lake #intel core ultra #core ultra 7 155h #core ultra 7 165h #core ultra 9 185h
Источник: videocardz.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ТОП-5 худших процессоров всех времен
Названо ещё три процессора Intel Meteor Lake, включая Core Ultra 9 185H с частотой до 5,1 ГГц
Intel обнаружила причину недавних ошибок BSOD на процессорах Raptor Lake
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
45
Патч Star Wars Jedi: Survivor обещает стабильную производительность 60 fps на консолях
1
Предварительный список из 62 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на Android 14
7
Бельгийский генерал Гетинк: F-16 станут для Украины просроченным лекарством
1
Разработчики «Мира танков» ввели 9 часов в офисе для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
12
Дрон-камикадзе «Ланцет» метко поразил Т-64БВ, пытавшийся отбуксировать ранее подбитый Leopard 2
+
Турецкая оборонная промышленность сосредотачивается на производстве морских дронов
1
Торрент qBitTorrent замечен в установке утилиты для скрытого майнинга Monero – как защитить свой ПК
7
Обновленная статистика Steam показывает, что геймеры массово переходят на процессоры от AMD
24
Сервис "2ГИС" добавил навигацию внутри торговых центров
+
Forbes: подтверждено, что первый британский танк Challenger 2 уже уничтожен ВС РФ
1
Цены на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max подвергнутся значительному повышению
1
Пользователи Steam массово требуют возврат средств за Starfield
6
Герой РФ полковник Сайфуллин: немецкие Leopard 2 прекрасно горят, а мин хватит на каждый танк
+
Владелец платы Gigabyte увидел в BIOS 384 Гбайт ОЗУ при модуле в 16 Гбайт, компания решила проблему
2
В Германии продали трубы от «Северного потока — 2» компании Gascade
1
В США объявили об установке на боевой эсминец Zumwalt ещё не разработанной гиперзвуковой ракеты
3
Intel Core i9-14900K протестирован в Geekbench
1
Великая китайская стена серьезно повреждена при проезде экскаватора - два рабочих арестованы
1
«Надеюсь, этого не случится»: жена Зеленского опасается, что мир отвернётся от Украины
+

Популярные статьи

Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
41
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
87
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
22
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
28
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
3
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
7
Уничтоженный британский Challenger специально заманили в ловушку и расстреляли с близкого расстояния
10
Почему взрывается и горит украинское зерно
9
Как увеличить память в младшей Xbox series S
13
В Китае рассказали о четырех видах вооружения, способных остановить армию США
1

Сейчас обсуждают

ROKK666
20:20
https://overclockers.ru/lab/show/15650/Northwood_2.8C_protiv_Prescott_2.8E_s_razgonom_i_bez_a_takzhe_ih_teplovye_rezhimy
ТОП-5 худших процессоров всех времен
Дмитрий Петровский
20:16
3820 спорно , на 2011 не было более дешевых процов , а 8поточник в то время все тянул (если для игрушек) , через 5 лет -чел просто меняет проц на любой другой - благо их много дешевых
ТОП-5 худших процессоров всех времен
МАRINA PANACHEVA ( BRATCHIKOVA)
20:15
Ещё один предатель, куда смотрит наше КГБ?
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
glavhyilo
20:14
укроюгент уже тёток призывает
Глава МО Нидерландов Оллонгрен: Украина не очень подходит для проведения выборов
Дмитрий Смирнов
20:14
TCL 55c835 или 65с835 лучше и дешевле в ДНС. Стоит ГуглТВ, что гораздо лучше. Ставим HDRezka app и в путь!
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
FelsheR-BAN100913
20:13
Да его свои же бандерцы уже прикопали, чтобы не спалился где не надо.
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Дмитрий Краснояров
20:13
Нет, не помню. Предатели во все времена были, есть и будут.
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Артём Николаев
20:12
А с другого акка автор напишет, почему АМД шлак, а Интел ван лав. Максимально дёшевые набросы на вентилятор, но клики не пахнут.
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
Евгений Легион
20:09
О диванный герой, чего не на фронте то за хохлядский лгбтшный мир то???, сам съебатар сделал, сыкло
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Данила
20:09
Причем тут обычные пользователи?
Торрент qBitTorrent замечен в установке утилиты для скрытого майнинга Monero – как защитить свой ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем