Флагманский процессор Core Ultra 9 185H получит 16 ядер и тактовую частоту 5,1 ГГц

После первого появления процессора Ultra 7 155H на Geekbench сегодня появились дополнительные записи в базе данных для различных моделей. Более того, инсайдеры заранее решили восполнить информационный пробел, предложив взглянуть на мобильную серию Meteor Lake.

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Примечательно, что Core Ultra 7 155H имеет более компактное наименование по сравнению с инженерными образцами, появившимися ранее в этом году. Новая номенклатура использует трехзначный формат для первого поколения серии Core Ultra: 1XXH, где буква «H» обозначает основную серию мобильных устройств, вероятно, с TDP 45 Вт.

По информации 金猪升级, Intel готовится представить две дополнительные модели Ultra: Ultra 7 165H и Ultra 9 185H. Сообщается, что последний может похвастаться увеличением тактовой частоты до 5,1 ГГц, а вариант Ultra 7 165H, как ожидается, достигнет максимальной частоты 5 ГГц. Это означает увеличение частоты на 300 МГц и 200 МГц соответственно по сравнению с моделью Ultra 155H. На данный момент все известные модели Core Ultra 7 и Core Ultra 9 должны иметь 16 ядер.

В дополнение к ранее упомянутым моделям Intel готовится представить вариант Ultra 5, получивший обозначение 125H. Предыдущие утечки указывали на отсутствие моделей Ultra 3, а это означает, что Ultra 5 125H потенциально может быть самым слабым по производительности процессором в линейке Meteor Lake-H. Core 5 Ultra 125H будет иметь 4 производительных ядра и 10 энергоэффективных ядра, два меньших будут расположены в кристалле чипсета, если верить более ранним утечкам.

Эти четыре новых модели, вероятно, не являются полным списком серии Core 100, как теперь можно их называть.