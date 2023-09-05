Новый выпуск может похвастаться множеством изменений, включая возобновление тестирования графических процессоров

Компания Maxon выпустила Cinebench 2024, который доступен уже сейчас. Этот признанный инструмент для сравнительного анализа был тщательно переработан и получил два основных изменения: интеграцию механизма Redshift для тестирования производительности центрального процессора и графического процессора и более широкую совместимость с различными платформами. Кроме того Maxon может похвастаться унифицированной сценой тестирования, обновленным пользовательским интерфейсом и некоторыми другими внутренними улучшениями.

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Безусловно, самой большой новостью с появлением Cinebench 2024 является восстановление возможности тестирования графических процессоров. Она отсутствовала в приложении последнее десятилетие. Однако благодаря интеграции Redshift этот тест может запускать «одни и те же алгоритмы рендеринга как в CPU, так и в GPU».

Maxon говорит, что снова важно включить тестирование производительности графического процессора из-за требований современных рабочих процессов и новейшего программного обеспечения для творчества, использующего преимущества мощности графического процессора.

Также более широкая совместимость позволит проводить более четкое сравнение на различных платформах. Cinebench 2024 поддерживает давно зарекомендовавшую себя архитектуру x86/64 (процессоры Intel/AMD) в Windows и macOS, а также архитектуру Arm64. Последняя архитектура включает Apple Silicon в macOS и Snapdragon в Windows. Для Cinebench 2024 требуется процессор с поддержкой AVX2, что означает наличие чипа Intel Core поколения Haswell и новее или процессор AMD на базе архитектуры Excavator или новее.

Что касается совместимости с графическими процессорами, то Cinebench 2024 помогает оценить производительность систем, оснащенных графическими ускорителями AMD, Nvidia и Apple. Похоже, что графика Intel, как интегрированная, так и дискретная, пока не поддерживается. Что касается мобильных устройств, то похоже Cinebench 2024 не поддерживается графику Adreno, IMG и Mali.

Интересно, что одним из важнейших преимуществ Cinebench 2024, подчеркнутых Maxon, является использование программой в 3 раза большего объема памяти, чем у предшественника. Говорится, что это более точно имитирует «требования современных проектов к интенсивному использованию памяти». Выше можно видеть, что компьютеру потребуется не менее 16 ГБ ОЗУ для запуска этого теста.

Проанализировав вышеизложенное, становится ясно, что результаты Cinebench R23 и Cinebench 2024 нельзя сравнивать напрямую.

Новый выпуск Cinebench имеет обновленный пользовательский интерфейс, который, как утверждается, показывает «невероятные художественные достижения, достигнутые с помощью механизма рендеринга Redshift в Cinema 4D».

Загрузить новый Cinebench 2024 можно непосредственно с сайта Maxon и узнать больше о совместимости процессоров и графических ускорителей в документе с технической информацией.