Результат очень противоречивый и вызывает вопросы к Intel

Intel находится на завершающей стадии подготовки к выходу своей будущей линейки процессоров Core K-серии под кодовым названием Raptor Lake Refresh. Флагманской моделью линейки станет процессор Core i9-14900K. Недавно именно этот процессор прошел тестирование на Geekbench, что сигнализирует о его готовности к запуску.

Ключевые характеристики этого процессора включают 8 производительных ядер и 16 эффективных ядер. Примечательно, что это всего лишь второй процессор Intel, тактовая частота которого превышает 6,0 ГГц благодаря технологии Thermal Velocity Boost наряду с Core i9-13900KS Special Edition. Кроме того тесты проводились на материнской плате Biostar Z790 SILVER, что подтвердило полную совместимость этого процессора с будущими материнскими платами этого класса.

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Процессор набирает 3121 и 19032 балла в тесте Geekbench 6.1 соответственно в одноядерных и многоядерных режимах.

Согласно официальным диаграммам тестов Geekbench, Core i9-14900K демонстрирует более высокую производительность, чем Core i9-13900K, но только если в данном случае рассматривать одноядерный тест. В многоядерных тестах он явно отстает от Core i9-13900К.

При анализе этих результатов необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, количество тестовых прогонов с моделью Core i9-14900K заметно меньше, что может привести к вариативности результатов. Во-вторых, материнская плата, использованная для тестирования, может быть не полностью оптимизирована для данного процессора, что потенциально может повлиять на его производительность. Наконец, стоит отметить, что процессор работал в паре с памятью DDR5-4800, что также могло повлиять на общую производительность системы. Эти нюансы подчеркивают важность учета различных факторов при оценке производительности процессора.

Напомню, что Core i9-14900K, Core i7-14700K и Core i5-14600K должны быть представлены в этом месяце, но запуск ожидается не раньше октября.