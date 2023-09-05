Грядущие карты AMD опережают конкурентов, если не включать трассировку лучей

Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT обладают необходимой производительностью, чтобы внести разнообразие в список лучших видеокарт. Аргентинское издание HD Tecnologia получило предполагаемые данные о производительности видеокарт Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT, показывающие, что модели на базе графического процессора Navi 32 составят конкуренцию Nvidia. Как обычно, рекомендуется дождаться независимых тестов, а не предоставленных компанией AMD.

HD Tecnologia представила только данные о производительности, а использованное разрешение и характеристики тестовых систем неизвестны.

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Если предположить, что результаты подлинные, то Radeon RX 7800 XT была на 2–23 % быстрее, чем GeForce RTX 4070, по производительности. Radeon RX 7800 XT продемонстрировала наиболее значительные преимущества в таких играх, как Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare 2 и Cyberpunk 2077. Между тем разница в производительности между Radeon RX 7800 XT и GeForce RTX 4070 составляла 15% или ниже в других играх.

Radeon RX 7700 XT превосходит GeForce RTX 4060 Ti. В таблице не указан объем памяти, однако AMD, скорее всего, сравнивает Radeon RX 7700 XT с GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, поскольку именно эту модель производитель использовал в своей презентации. Radeon RX 7700 XT продемонстрировала лучшую производительность во многих играх со значительным отрывом до 31%. Результаты показали, что GeForce RTX 4060 Ti 16GB была быстрее только в Dead Island 2.

После включения трассировки лучей с Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT ситуация изменилась. GeForce RTX 4070 обеспечила производительность трассировки лучей на 13–69 % выше, чем Radeon RX 7800 XT в Cyberpunk 2077, с настройками от средних до высоких. Radeon RX 7800 XT была быстрее, когда настройки трассировки лучей были установлены на низкий уровень.

GeForce RTX 4070 также была лучше, чем Radeon RX 7800 XT в Callisto Protocol и F1 23. Однако Radeon RX 7800 XT показала большую частоту кадров, чем GeForce RTX 4070 в четырех сценариях, но разница составила менее 10%.

Похожая ситуация была с Radeon RX 7700 XT и GeForce RTX 4060 Ti 16GB. Последняя значительно превзошла первую при более высоких настройках трассировки лучей в Cyberpunk 2077. Однако Radeon RX 7700 XT была быстрее с низкими настройками. Radeon RX 7700 XT значительно превзошла GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ в таких играх, как Dead Space и Resident Evil.

Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT будут продаваться по цене 499 и 449 долларов соответственно. GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ вышли на рынок по цене 599 и 499 долларов. Рекомендуемая розничная цена первой осталась неизменной, тогда как Nvidia снизила цену второй на 50 долларов перед запуском AMD. В любом случае, до запуска Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT осталось всего два дня, поэтому следует дождаться официальных обзоров, прежде чем решать, какой видеокарте отдать предпочтение.