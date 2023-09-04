Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
XFX представила видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT линеек MERC и QICK
Всего на данный момент представлено три модели: две MERC и одна QICK

реклама

 Компания XFX снизила ассортимент своих видеокарт до двух серий, обе из которых входят в линейку графических ускорителей Speedster: MERC и QICK. Хотя эти две серии могут иметь поразительное сходство, между ними есть заметные различия. Серия MERC позиционируется как лучшая в линейке, предлагая игрокам полный набор функций, которые намерена предоставить XFX. В свою очередь серия QICK предназначена для нетребовательных игроков, которым достаточен базовый набор функций по более низкой цене.

реклама

 Визуально обе серии видеокарт имеют идентичную конструкцию системы охлаждения с тремя 13-лопастными вентиляторами и имеющие двойной BIOS. Самым явным отличительным фактором между картами XFX MERC и QICK является дизайн задней панели. Первая имеет заднюю панель с оребрением, а вторая имеет более строгий обтекаемый вид. Также графическая карта MERC оснащена светодиодным логотипом XFX, тогда как модель QICK не имеет подсветки.

 Ниже представлены модели видеокарт Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT от XFX:

XFX Radeon RX 7800 XT MERC 319 Black Edition (RX-78TMERCB9);

XFX Radeon RX 7800 XT QICK 319 Core Edition (RX-78TQICKF9);

XFX Radeon RX 7700 XT QICK 319 Black Edition (RX-77TQICKB9).

 В настоящее время компания XFX не сообщила полные спецификации ни одной из указанных моделей, включая тактовую частоту или характеристики системы питания. Как упоминалось ранее, каждая модель оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами и занимает на материнской плате 2,5 слота для модели QICK и 2,75 слота для модели MERC. Кроме того компания XFX сообщила, что серия MERC будет включать в себя систему охлаждения с испарительной камерой.

 Если говорить о характеристиках графического процессора, то RX 7800 XT предлагает 60 вычислительных блоков и 16 ГБ памяти GDDR6 на 256-битном интерфейсе, а Radeon RX 7700 XT имеет 54 вычислительных блока и 12 ГБ памяти GDDR6 на 192-битном интерфейсе.

 Указанные видеокарты будут доступны для покупки 6 сентября, как и модели остальных производителей. Предполагается, что модели QICK будут иметь рекомендованную производителем цену (MSRP) в размере 499 и 449 долларов, а карта серии MERC может иметь более высокую стоимость.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #видеокарты #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #xfx #видеокарты 2023 #radeon rx 7800 xt #radeon rx 7700 xt #rx 7800 xt #rx 7700 xt
Источник: videocardz.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Обновленная статистика Steam показывает, что геймеры массово переходят на процессоры от AMD
Эталонные видеокарты AMD Radeon RX 7800 XT будет продавать только компания Sapphire
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
19
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» стали применяться истребителями-бомбардировщиками Су-34 — СМИ
4
Гагин заявил, что трёхмесячное контрнаступление ВСУ терпит неудачу
7
Клиент Amazon обнаружил, что его процессор Core i9-13900K оказался подержанным Core i9-13700K
14
Lenovo представила ноутбук Legion 9i с автономной системой жидкостного охлаждения
+
Tesla Cybertruck продемонстрировал руль необычной формы и передний багажник
+
В МО РФ рассказали о возможностях Т-80БВМ — самой современной версии легендарного танка
1
В Москве на месте будущего строительства обнаружили клад эпохи Ивана Грозного
2
Байден разочарован отсутствием Цзиньпиня на саммите G20
3
Летние Игры БРИКС как альтернатива Олимпиаде-2024
3
Redmi Note 12 Turbo стал лучшим в AnTuTu в августе в средней ценовой в категории
1
Китайский контрабандист намеревался провезти через границу 1500 процессоров и 1470 модулей памяти
1
Минобороны: ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли более 105 военных
+
Озвучена цель ночного удара ВС РФ по Украине с применением беспилотников
1
Видеокарты NVIDIA показывают сравнительно низкие результаты в Starfield, специалисты нашли проблему
46
В Украине заявили о переброске Challenger 2 в зону боёв – танки продолжают прятать от армии РФ
6
Северная Корея провела военные учения с имитацией тактического ядерного удара
2
Новые функции в серии Pixel 8 могут вызвать у поклонников Pixel ощущение дежавю
5
CBS: Минюст США планирует передать Украине $1 млрд. конфискованных российских активов
4
Valve забанила 90 000 аккаунтов смурфов в Dota 2 и начала блокировать их основные страницы Steam
2

Популярные статьи

Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
155
ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
50
Intel не может, китаец поможет - смотрю на LGA 2011
31
Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью
20
Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки
11
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
14
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
18
Итоги гоночного уик-энда 2-3 сентября
1
Из навоза и опилок: какое сырьё использовали для производства самогона в СССР
12
Ударный вертолёт Ка-50 - техника опередившая своё время (часть 2)
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Нестеров
22:06
При чем тут это, я за другое говорю
Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью
Артем Прохоров
22:05
Да это полная жесть. Даже при существующих мощностях на материнках возникают со временем проблемы с передачей питания. И твердотельные электролиты не спасают. А тут гарантированно через некоторое врем...
Патент подтвердил, что беспроводной источник питания видеокарты Asus обеспечивает мощность до 900 Вт
Артем Прохоров
22:02
Избави боже от такого решения. Маразм крепчает.
Патент подтвердил, что беспроводной источник питания видеокарты Asus обеспечивает мощность до 900 Вт
Артем Прохоров
22:01
В серверной сегменте давно напридумывано столько дельных вещей, которые прям бери и переноси на десктоп, но блять как всегда колхозят свою непроверенную херню. Причем передаваемые мощности на карты ра...
Патент подтвердил, что беспроводной источник питания видеокарты Asus обеспечивает мощность до 900 Вт
daimos
21:56
Нанести ядерный удар по пшекам! Что они себе позволяют, петухи посполитные?!
Ми-24, принадлежащий Польше пересек границу Белоруссии
DIP48
21:36
А остальных особенно не волновало. Чтобы пойти воевать за СССР ни у кого разрешения не нужно спрашивать. Как не спрашивали, например, белые. Просто никому не надо было.
Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
Yilec
21:35
ПЕЧ
MaxSun: 100° для RTX 4090 с пятью вентиляторами – это нормальная температура
glavhyilo
21:33
Ким боевой привет,как-то не давно передавал Россиянам.
«Почему нет?»: Шойгу прокомментировал возможность проведения совместных военных учений с КНДР
Максим Хорошенький
21:33
Очень жаль, что автор не разбирается в сборках ПК и руководствуется лишь насмотреностью, магазинам главное продать технику, а как компоненты будут взаимодействовать, совсем другой разговор. I-5 12400f...
ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
3JIbIDEHb
21:32
Мой фантом, стрелою белой, на распластаном крыле ...
Турецкий истребитель F-4 Phantom II потерял подвесной топливный бак над Анкарой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем