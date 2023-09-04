Всего на данный момент представлено три модели: две MERC и одна QICK

Компания XFX снизила ассортимент своих видеокарт до двух серий, обе из которых входят в линейку графических ускорителей Speedster: MERC и QICK. Хотя эти две серии могут иметь поразительное сходство, между ними есть заметные различия. Серия MERC позиционируется как лучшая в линейке, предлагая игрокам полный набор функций, которые намерена предоставить XFX. В свою очередь серия QICK предназначена для нетребовательных игроков, которым достаточен базовый набор функций по более низкой цене.

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Визуально обе серии видеокарт имеют идентичную конструкцию системы охлаждения с тремя 13-лопастными вентиляторами и имеющие двойной BIOS. Самым явным отличительным фактором между картами XFX MERC и QICK является дизайн задней панели. Первая имеет заднюю панель с оребрением, а вторая имеет более строгий обтекаемый вид. Также графическая карта MERC оснащена светодиодным логотипом XFX, тогда как модель QICK не имеет подсветки.

Ниже представлены модели видеокарт Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT от XFX:

XFX Radeon RX 7800 XT MERC 319 Black Edition (RX-78TMERCB9);



XFX Radeon RX 7800 XT QICK 319 Core Edition (RX-78TQICKF9);

XFX Radeon RX 7700 XT QICK 319 Black Edition (RX-77TQICKB9).

В настоящее время компания XFX не сообщила полные спецификации ни одной из указанных моделей, включая тактовую частоту или характеристики системы питания. Как упоминалось ранее, каждая модель оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами и занимает на материнской плате 2,5 слота для модели QICK и 2,75 слота для модели MERC. Кроме того компания XFX сообщила, что серия MERC будет включать в себя систему охлаждения с испарительной камерой.

Если говорить о характеристиках графического процессора, то RX 7800 XT предлагает 60 вычислительных блоков и 16 ГБ памяти GDDR6 на 256-битном интерфейсе, а Radeon RX 7700 XT имеет 54 вычислительных блока и 12 ГБ памяти GDDR6 на 192-битном интерфейсе.

Указанные видеокарты будут доступны для покупки 6 сентября, как и модели остальных производителей. Предполагается, что модели QICK будут иметь рекомендованную производителем цену (MSRP) в размере 499 и 449 долларов, а карта серии MERC может иметь более высокую стоимость.