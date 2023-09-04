Похоже, что все остальные производители будут предлагать пользователям свои версии данного видеоускорителя

Обычно, когда AMD выпускает свои новые продукты, она также представляет эталонные видеокарты «Сделано AMD» (MBA), которые затем перепродают ее партнеры, но позволяя последним разрабатывать и создавать свои собственные видеокарты Radeon. В результате платы MBA широко доступны у всех производителей видеокарт. Но в ситуации с AMD Radeon RX 7800 XT, которая, скорее всего, будет конкурировать с лучшими видеокартами, может быть немного иначе.

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Все анонсированные на сегодняшний день видеокарты AMD Radeon RX 7800 XT разработаны их производителями, такими как Asus, Gigabyte и XFX. Эти компании заинтересованы в разработке и продаже своих версий, поскольку это позволяет им либо повысить производительность своих моделей Radeon RX 7800 XT, либо сократить расходы при их изготовлении. В обоих случаях производители получают максимальную прибыль.

Поскольку AMD не торопилась с выходом на рынок видеокарт на графическом процессоре Navi 32, у партнеров компании было достаточно времени для разработки своих собственных карт, поэтому им не нужно было просто перепродавать графическую плату MBA, чтобы быстрее вывести Radeon RX 7800 XT на рынок.

Как отмечает портал VideoCardz.com, Sapphire, возможно, является единственной компанией, предлагающей эталонные модели Radeon RX 7800 XT. PC Partner - известный конгломерат из Гонконга, производящий аппаратные продукты для ПК, выпускает именно видеокарты для Sapphire и AMD. Неудивительно, что Sapphire на данный момент считается единственным поставщиком эталонных графических ускорителей Radeon RX 7800 XT.

Эталонные видеокарты AMD Radeon RX 7800 XT также будут доступны на веб-сайте компании 6 сентября. Стоимость новинки от 499 долларов.