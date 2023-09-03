Обнаружить подмену помогли утилиты диагностики процессоров

Замена теплораспределителя (IHS) является известной проблемой, затрагивающей множество процессоров, обычно высокопроизводительные модели Core i9, которые тайно заменяются на бюджетные модели Pentium/Celeron в попытке обмануть продавцов при возврате. Это в конечном итоге приводит к тому, что ничего не подозревающие клиенты покупают эти поддельные процессоры.

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Недавно пользователь под ником Much_Designer_8417 получил от Amazon то, что должно было быть новым процессором Core i9-13900K, но быстро обнаружил, что некоторые ядра процессора отсутствуют, а чип был определен как Core i7-13700K. Основное различие между этими процессорами заключается в количестве ядер: Core i7 имеет половину E-ядер, и различиях в тактовой частоте. Пользователь быстро определил недостаток ядра с помощью различных программных инструментов, указывавших, что CPUID соответствует менее дорогой модели.

Мошенничество с процессорами Intel включает в себя целый ряд методов, многие из которых связаны с IHS. Как объясняется в видеоролике GamersNexus, наиболее распространенные виды мошенничества связаны с использованием лазера для нанесения нового названия процессора на IHS. Другие мошеннические действия включают наклеивание на IHS пленки с другим обозначением процессора.

Что делает этот конкретный случай необычным, так это полноценная замена IHS, особенно учитывая использование моделей Core i7 и Core i9, которые считаются моделями премиум-класса.