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AMD планировала использовать разъем питания 12VHPWR на RX 7800 XT и RX 7700 XT
Но глядя на имеющиеся проблемы у Nvidia, компания решила повременить с реализацией данного решения

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 Новые графические карты среднего уровня AMD Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT скоро появятся, чтобы бороться за место в списке лучших ускорителей и кошельки покупателей. Видеокарты на базе Navi 32 используют стандартные 8-контактные разъемы PCIe для внешнего питания, но изначально это не входило в планы AMD.

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 Скотт Херкельман, старший вице-президент и генеральный менеджер графического подразделения AMD, недавно заявил в интервью Club386, что AMD рассматривала возможность использования 16-контактного разъема питания 12VHPWR на Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT, но в итоге решила отказаться от этой идеи.

 «В частности, для серии RX 7900 и даже RX 7600 мы не планировали новый кабель питания, но для моделей RX 7800 и RX 7700 на этот счёт были планы. Мы удалили его, и это было целенаправленное решение. Не нужно винить конечных пользователей в своих проблемах. Необходимо выявить и принять любые проблемы, как мы это сделали с проблемой с испарительной камерой. Я был во всех социальных сетях, потому что чувствовал, что это проблема AMD, и я собираюсь взять ее на себя.

 Пока эта проблема с электропитанием не будет решена и не будет уверенности в том, что конечные пользователи не имеют проблем, именно тогда вы увидите, как мы включим его в наше планирование. Возможность для кого-то сказать, что это вина конечного пользователя - это немного странно для AMD и определенно странно для меня», — сказал Херкельман. 

 В отличие от Nvidia, AMD не торопится переходить на 16-контактный разъем питания. 16-контактный разъем питания был головной болью для Nvidia на GeForce RTX 4090, которая наиболее уязвима к выходу из строя разъема. Судя по всему, сообщений о неполадках с 16-контактным разъемом питания становится все меньше и меньше. Последний известный случай произошел еще в мае этого года.

 PCI-SIG недавно представила обновленный разъем питания 12V-2x6, чтобы повысить безопасность оригинального 16-контактного разъема питания. Несмотря на модернизацию, этого было недостаточно, чтобы убедить AMD использовать разъем питания на новейших видеокартах Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT. Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT — это видеокарты мощностью 245 Вт и 263 Вт соответственно, поэтому пары 8-контактных разъемов питания PCIe более чем достаточно для них. Однако это не означает, что AMD никогда не будет использовать 16-контактный разъем питания на своих игровых видеокартах Radeon. 

 Напомню также, Херкельман подтвердил Club386, что Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT являются последними моделями в линейке RDNA 3. Если AMD, наконец, решится использовать 16-контактный разъем питания, то, вероятно, это будут уже карты на архитектуре RDNA 4.

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Источник: tomshardware.com
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