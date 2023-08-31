Конечно синтетический тест не может дать полноценной картины о производительности, но получить представление о возможностях карты можно

Новая утечка от HXL, похоже, предполагает, что предстоящий графический ускоритель AMD Radeon RX 7700 XT сможет конкурировать с Radeon RX 6800.

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Хотя скриншот предполагаемого результата 3DMark Time Spy не был опубликован, он был упомянут вместе с подробным раскрытием спецификаций, основанным на записи GPU-Z. Это говорит о том, что кто-то уже получил доступ к видеокарте до ее официального выхода в продажу. Кроме того, стоит отметить, что программное обеспечение для мониторинга оборудования GPU-Z, похоже, уже поддерживает эту карту.

Radeon RX 7700 XT будет основана на урезанной версии графического процессора Navi 32 и может похвастаться 3456 потоковыми процессорами, 216 текстурными блоками и 48 ROP. Эта карта использует ту же конфигурацию памяти, что и RX 6700 XT последнего поколения с 12 ГБ видеопамяти и 192-битной шиной. При скорости памяти 18 Гбит/с максимальная пропускная способность новинки составляет 432 ГБ/с.

Предположительно, эта карта набрала 17000 баллов в тесте графического процессора 3DMark TimeSpy, ставя ее между моделями RX 6800 XT и RX 6800 с точки зрения производительности. Также сообщается, что она на 32,7% быстрее, чем RX 6700 XT, хотя важно иметь в виду, что эта модель может похвастаться большим количеством ядер. На данный момент нет доступной информации о производительности RX 7800 XT, но ожидается, что она превзойдет RX 6800 XT, хотя и с меньшим отрывом. Важно отметить, что эта утечка не включает тест TimeSpy с разрешением 4K, который дал бы более четкую картину. Данных явно недостаточно, чтобы делать выводы на основе только одного синтетического бенчмарка.

Напомню, что карта Radeon RX 7700 XT будет выпущена 6 сентября. AMD официально заявила, что эта модель будет стоить 449 долларов, что делает ее всего на 50 долларов дешевле, чем RX 7800 XT. Однако стоит отметить, что разница в цене может оказаться еще менее значительной, поскольку AMD не собирается выпускать эталонную модель RX 7700 XT. Обычно видеокарты нестандартной конструкции продаются по несколько более высокой цене по сравнению с эталонными моделями.