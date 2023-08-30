Возможно это связано со смещением акцента в сторону продукции Nvidia, но новинки обязательно выйдут через некоторое время

На прошлой неделе AMD представила свои последние модели в семействе настольных графических карт на архитектуре RDNA3, а именно видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT. Эти новые графические ускорители нацелены на ценовой диапазон ниже 500 долларов, в котором в настоящее время доминирует серия NVIDIA GeForce RTX 4060. С RX 7800 XT AMD намерена конкурировать с GeForce RTX 4070, которая продается по цене более 600 долларов, что дает AMD явную возможность добиться быстрой корректировки цен со стороны NVIDIA.

Интересно, что MSI, похоже, отложила этот запуск. AMD объявила девять партнеров по запуску Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT, некоторые из которых ориентированы исключительно на китайский рынок (Yeston/Vastarmor). Интересно, что в этом списке отсутствует компания MSI, которая когда-то считалась ключевым партнером AMD, но теперь, похоже, смещает свое внимание в сторону видеокарт GeForce.

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Во время запуска графической карты Radeon RX 7600 в мае компания MSI была среди упомянутых брендов, и она оперативно представила свои модели видеокарт RX 7600 Ventus. Однако с серией RX 7900 компания MSI не решилась представить свои игровые модели. Более того, эти карты имели системы охлаждения предыдущего поколения и появились лишь два месяца спустя.

Что касается новых графических процессоров Navi 32, то MSI, похоже, не торопится делать какие-либо анонсы. Примечательно, что компания отсутствует в качестве партнера по запуску новинок 6 сентября. Это не означает отказ MSI от выпуска видеокарт Radeon RX 7700 XT/RX 7800 XT, это просто говорит о том, что они появятся позже других.

Хотя другие компании уже анонсировали свои кастомные модели на базе GPU Navi 32, их количество ограничено. ASUS представила три карты TUF Gaming в двух разных цветах, а Gigabyte представила только две.