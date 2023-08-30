Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Новый разъем видеокарт на материнских платах позволит передавать более 600 Вт мощности
Внедрение новой технологии может начаться уже в конце текущего года

реклама

 После недавних проблем, связанных с силовыми кабелями RTX 4090, некоторые производители оборудования планируют протестировать новые методы, позволяющие полностью их обойти. В мае компания Asus представила обзор нового стандарта подключения графического ускорителя, а недавно опубликованный патентный лист позволяет более подробно рассмотреть цели разработки этой технологии.

 Известный инсайдер Momono_us опубликовал спецификацию системы питания видеокарт без кабелей. В конструкции предусмотрен новый порт на материнской плате, который работает аналогично основному слоту PCIe x16. В документах подробно описан разъем под названием разъем HPCE, который расположен рядом с портом PCIe x16 и напрямую связан с ним. Совместимые графические карты будут включать новый соответствующий коннектор GC-HPWR рядом с PCIe x16.

реклама

 Когда Asus продемонстрировала GeForce RTX 4070 с новой системой на выставках Computex и Bilibili World 2023, обозреватели сообщили, что она может обеспечить передачу мощности до 600 Вт. Её достаточно для флагманской карты RTX 4090 со стандартными частотами, но при разгоне и будущих высокопроизводительных графических процессорах мощность может превысить 600 Вт. Однако дизайнеры, похоже, пересмотрели эту спецификацию, чтобы обеспечить мощность не менее 600 Вт для удовлетворения требований высокопроизводительных видеокарт, без указания верхнего предела.

 Еще одним требованием является то, чтобы разъем не занимал слишком много места, что является одной из причин, по которой выбранная конструкция основана на серверных компонентах, известных своей компактностью. Использование технологии также обеспечивает надежность, снижая вероятность повторения судьбы 12VHPWR.

 Напомню, что в прошлом году пользователи начали сообщать о случаях подгорания и плавления разъемов кабелей 12VHPWR на RTX 4090. В конечном итоге эта проблема привела к коллективному иску против Nvidia. Хотя компания заявила, что обнаружила всего несколько десятков инцидентов, в которых она обвинила пользователей, другие анализы предполагают структурные проблемы. Это заставило обновить конструкцию разъема, и Nvidia начала потихоньку поставлять графические карты с более безопасными разъемами, но порт HPCE представляет собой совершенно новое решение, не подверженное изгибам.

 Карта Asus RTX 4070 с беспроводным подключением должна появиться в конце текущего года или в начале следующего. Однако неясно, будет ли она также предлагать традиционные разъемы, которые предоставят пользователям большую гибкость при организации питания видеокарты.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #asus #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #12vhpwr
Источник: techspot.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Intel уже тестирует в лабораториях графический процессор BMG-G10 следующего поколения Arc Battlemage
AMD прекратила производство Radeon RX 6650 XT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испанская пресса высокого оценила истребитель-бомбардировщик Су-30СМ2
7
Опыт СВО доказал, что российский снаряд «Краснополь» намного точнее и универсальнее M982 Exalibur
36
Украинские ВВС потеряли трёх лучших пилотов во время боевого вылета, в т.ч. "Призрака Киева"
12
Глава украинской разведки Кирилл Буданов пережил 10 покушений
6
Российская ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
1
В Украине заявили о взятии Работино – что происходит, и есть ла шансы у армии РФ удержать посёлок
4
Крупнейший в мире авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» зашёл в турецкий порт в Антальи
7
В Сети появились фото макета мобильной пусковой установки на 16 дронов-камикадзе «Ланцет» новой модификации
+
CNSP: посольство Франции в Нигере надо оставить без воды и электричества
1
Россияне массово отказываются от Google Chrome и переходят на другие браузеры
16
Теща Зеленского приобрела виллу в Египте по соседству с Анжелиной Джоли
7
Анонсирована материнская плата MAXSUN iCraft Z790ITX WiFi
+
Система защиты танков от FPV-дронов «Тритон» успешно испытана в зоне СВО
+
GIGABYTE представила трёхвентиляторные Radeon RX 7800/7700 XT GAMING OC с охлаждением WINDFORCE
+
В поисках дома Цукерберга Илон Маск испытал на практике автопилот Tesla
+
Инженеры «Калашникова» показали макет пусковой платформы для запуска 16-ти дронов-камикадзе «Ланцет»
+
Генштаб США: Украина получит F-16 в не столь отдалённом будущем
3
В США разрабатывают новую БМП на замену М2 Bradley
+
Производитель Samsung Galaxy S24 Ultra уходит от изогнутого дисплея в девайсе
6
В РФ создали манёвренный охотник за БПЛА – FPV-дрон получит автоматическую систему наведения
1

Популярные статьи

Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
147
Xbox series S - эпичный провал десятилетия
48
Перекупщики и "моддеры" Авито
11
Обходим блокировки в Steam и получаем бесплатно дополнения для Total War: WARHAMMER III
5
"Сердце Стоун": весьма посредственный шпионский боевик
+
Итоги гоночного уик-энда 26-27 августа
1
Россия успешно испытала лазерную пушку, способную за считанные секунды сжечь любой БПЛА
9
Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
14
Почему США даже ценой жизни 30 тысяч своих солдат готовы отправить войска в Тайваньский пролив
6
Рекордная десятка просматриваемых сериалов Amazon Prime
1

Сейчас обсуждают

REY_B_
03:04
Больше распознаётся лучше чем маленькое... Более контрастное лучше чем менее... При чём тут расизм?
У автомобильных автопилотов обнаружены зачатки расизма - они плохо распознают темнокожих пешеходов
Дмитрий Мячин
03:03
ответ типичной хохлятской б..ди.
Украинские ВВС потеряли трёх лучших пилотов во время боевого вылета, в т.ч. "Призрака Киева"
Дмитрий Мячин
03:01
Образование: АФСБ РФ (бывш. ВШ КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского) '95
Украина применила новое оружие для удара по российскому ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму - секретарь ВСУ
Дмитрий Мячин
03:00
видел я таких как ты, ещё на фонтанке в 1987, как узнавали что за речку попадут то вены себе резали. Тоже крутизна словесная. Сиди тля и не вякай, пока ты водку жрал да баб валял в своей Архаре, я вое...
Украина применила новое оружие для удара по российскому ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму - секретарь ВСУ
Святослав Инкогнитенко
02:56
Михаил, в этой статье тоже не пишут о вас, успокойтесь.
Россияне массово отказываются от Google Chrome и переходят на другие браузеры
Дмитрий Мячин
02:56
"Shroud Solo Дата регистрации: 11 мая 2022 года Прошло времени: 1 год 3 месяца 19 дней Адрес страницы: https://vk.com/id729101591" Гуляй гомик из ЦИПсО.
Украина применила новое оружие для удара по российскому ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму - секретарь ВСУ
Дмитрий Мячин
02:52
глуп тот кто тебя сотворить умудрился, привычка хамить незнакомым людям до добра не доводит.
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
REY_B_
02:50
DDR5 предполагает 6 и более слоёв в районе процессора. В районе слотов, они всё равно не используются, так почему бы не подвести по ним питание? Но вот беда! Материнскую плату к БП всё равно придётся ...
Новый разъем видеокарт на материнских платах позволит передавать более 600 Вт мощности
Митрич ....
02:45
Конкурент будет когда цена соответствующая , а так это такое же оверпрайс .... как и aya neo ....... которое полторы колеки покупают.
СМИ: конкурент Steam Deck от Lenovo будет стоить $800
Demiurg666
02:44
Автор точно расист
У автомобильных автопилотов обнаружены зачатки расизма - они плохо распознают темнокожих пешеходов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем