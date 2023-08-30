Внедрение новой технологии может начаться уже в конце текущего года

После недавних проблем, связанных с силовыми кабелями RTX 4090, некоторые производители оборудования планируют протестировать новые методы, позволяющие полностью их обойти. В мае компания Asus представила обзор нового стандарта подключения графического ускорителя, а недавно опубликованный патентный лист позволяет более подробно рассмотреть цели разработки этой технологии.

Известный инсайдер Momono_us опубликовал спецификацию системы питания видеокарт без кабелей. В конструкции предусмотрен новый порт на материнской плате, который работает аналогично основному слоту PCIe x16. В документах подробно описан разъем под названием разъем HPCE, который расположен рядом с портом PCIe x16 и напрямую связан с ним. Совместимые графические карты будут включать новый соответствующий коннектор GC-HPWR рядом с PCIe x16.

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Когда Asus продемонстрировала GeForce RTX 4070 с новой системой на выставках Computex и Bilibili World 2023, обозреватели сообщили, что она может обеспечить передачу мощности до 600 Вт. Её достаточно для флагманской карты RTX 4090 со стандартными частотами, но при разгоне и будущих высокопроизводительных графических процессорах мощность может превысить 600 Вт. Однако дизайнеры, похоже, пересмотрели эту спецификацию, чтобы обеспечить мощность не менее 600 Вт для удовлетворения требований высокопроизводительных видеокарт, без указания верхнего предела.

Еще одним требованием является то, чтобы разъем не занимал слишком много места, что является одной из причин, по которой выбранная конструкция основана на серверных компонентах, известных своей компактностью. Использование технологии также обеспечивает надежность, снижая вероятность повторения судьбы 12VHPWR.

Напомню, что в прошлом году пользователи начали сообщать о случаях подгорания и плавления разъемов кабелей 12VHPWR на RTX 4090. В конечном итоге эта проблема привела к коллективному иску против Nvidia. Хотя компания заявила, что обнаружила всего несколько десятков инцидентов, в которых она обвинила пользователей, другие анализы предполагают структурные проблемы. Это заставило обновить конструкцию разъема, и Nvidia начала потихоньку поставлять графические карты с более безопасными разъемами, но порт HPCE представляет собой совершенно новое решение, не подверженное изгибам.

Карта Asus RTX 4070 с беспроводным подключением должна появиться в конце текущего года или в начале следующего. Однако неясно, будет ли она также предлагать традиционные разъемы, которые предоставят пользователям большую гибкость при организации питания видеокарты.