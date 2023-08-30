Ожидается, что новый складной смартфон компании также поступит на глобальный рынок

Oppo выпустила смартфон Find N3 Flip, один из двух новых продуктов, представленных компанией сегодня. Как и ожидалось, новый Find N Flip создан на основе своего предшественника, сохранив при этом вертикально ориентированный 3,26-дюймовый дисплей с собственным разрешением 720 x 384 пикселей. По словам Oppo, максимальная яркость панели AMOLED составляет 900 нит и она защищена стеклом Gorilla Glass Victus. К сожалению, частота обновления осталась на уровне 60 Гц, в отличие от более крупной складной панели устройства.

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Основной дисплей Find N3 Flip имеет диагональ 6,8 дюйма и AMOLED панель с разрешением 2520 x 1080 пикселей. Кроме того экран имеет технологию LTPO для переменной частоты обновления, а также пиковую яркость 1600 нит. Oppo установила в качестве основной камеры 50-мегапиксельный датчик с оптической стабилизацией, а также сверхширокоугольную камеру на 48 мегапикселей, телеобъектив на 32 мегапикселя с 2-кратным оптическим увеличением и фронтальную камеру разрешением 32 мегапикселя. За автономную работу смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4300 мАч, что на 16,2% больше, чем у Galaxy Z Flip5. Find N3 Flip поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 44 Вт, что на 76% быстрее, чем у его основного конкурента.

Работать Find N3 Flip будет на базе чипсета Dimensity 9200, компанию которому составят до 12 ГБ оперативной памятью. На данный момент Oppo выпустила Find N3 Flip только в Китае, где его цена начинается от 6799 юаней (около 935 долларов США)за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Компания также продает версию на 512 ГБ с тем же объемом оперативной памяти за 7599 юаней (около 1045 долларов США). Хотя Oppo еще не раскрыла планы по глобальному выпуску, ее директор по продукции Пит Лау уже подтвердил, что глобальный запуск запланирован.