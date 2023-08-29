По имеющейся информации запасы карт исякнут уже к концу сентября

Форумы Board Channels полны слухов от инсайдеров близких к индустрии графических процессоров. Хотя не каждую предоставленную там информацию можно воспринимать как истину, некоторые факты можно легко подтвердить, как в данном случае. Согласно последнему сообщению, AMD остановила производство видеокарты RX 6650 XT на базе графического процессора Navi 23, и ожидается, что существующие запасы карт будут исчерпаны к концу этого месяца.

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Radeon RX 6650 XT, которая была представлена только в прошлом году вместе с множеством обновленных графических ускорителей серии RX 6×50 на базе RDNA2, начала сталкиваться с сокращением доступности. Интересно, что партнеры компании в Китае отреагировали снижением цены с первоначальных 3099 юаней до 2000 юаней, а в редких случаях даже до 1739 юаней. Причина такого падения цен на самом деле довольно проста — это выпуск новой видеокарты.

Напомню, что видеоускоритель Radeon RX 6650 XT построен на архитектуре RDNA 2 на GPU Navi 23 XT с 2048 потоковыми процессорами и оснащен 8 ГБ локальной памяти GDDR6 на 128-битном интерфейсе. На смену этой модели пришла Radeon RX 7600, которая вышла на рынок по более низкой стартовой цене. Эта карта предлагает почти те же характеристики: 2048 ядер, 8 ГБ памяти и интерфейс 128 бит. Обе модели также ограничены шиной PCIe Gen4 x8.

Для игроков, которые выбирают между серией RX 7600 и RX 6600, выбор более новой архитектуры RDNA3 может иметь больше смысла. Этот выбор предоставляет доступ к новейшим технологиям, таким как FSR3 с Anti-Lag+, выпуск которого намечен на ближайшие недели. Пользователи RX 6600 получат поддержку FSR3, но доступ к Anti-Lag+ для них будет закрыт.