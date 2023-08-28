Пока правда эта цена доступна в магазинах Amazon Newegg

AMD постепенно приближается к определенного рода проблеме, с которой она уже вскоре столкнется. Менее чем через месяц Intel собирается представить новые высокопроизводительные процессоры K-серии в составе линейки Core 14-го поколения, что усилит конкуренцию процессорам AMD Ryzen 7000.

реклама

Тем не менее AMD хорошо подготовлена к этой ситуации. Компания представила две серии процессоров на базе архитектуры Zen4: одну с технологией 3D V-Cache, а другую без неё. Для геймеров, выбравших AMD в качестве своей платформы, 8-ядерный процессор Ryzen 7 7800X3D станет лучшим игровым процессором компании.

Цена этого процессора недавно упала ниже $385. Похоже, что это рекламное предложение скоординировано с крупными ритейлерами. И Amazon, и Newegg применяют одну и ту же стратегию ценообразования, хотя последний использует код для скидки в 15 долларов.

AMD Ryzen 9 7950X3D: 659,99 долларов США (Amazon);

AMD Ryzen 9 7900X3D: 479,99 долларов США (Amazon), 479,99 долларов США (Newegg);

AMD Ryzen 7 7800X3D: 384,99 долларов США (Amazon), 384,00 долларов США (Newegg).

К сожалению, цена 16-ядерной модели практически не изменилась, поскольку она все еще остается выше 600 долларов, несмотря на то, что в прошлом она была ниже. Однако разумно ожидать некоторых изменений, когда Intel выпустит свой процессор Core i9-14900K, который будет конкурентом в аналогичном ценовом диапазоне.