Правда данное предложение действует только в магазинах MicroCenter и при самовывозе, но главное, что процесс снижения пошёл

С выпуском видеокарт Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT у геймеров появятся новые альтернативы, хотя ни одна из них не попадает в бюджетную категорию. AMD ясно дала понять, что никаких других выпусков в семействе RDNA3 в будущем не будет, поскольку все оставшиеся графические процессоры уже были представлены на прошлой неделе, в частности Navi 32.

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При этом AMD создала существенный разрыв между своими моделями RX 7700 XT и RX 7600, что поднимает вопросы о потенциальных моделях RX 7700/7600 XT. Фактически разрыв между Navi 32 и 33 становится настолько большим, что RX 7700 XT вскоре может стоить вдвое дороже, чем RX 7600.

Немецкий ритейлер MicroCenter снизил цену на графический ускоритель RX 7600 до 229 долларов. Стоит отметить, что эта модель была представлена только в мае по цене 269 долларов, но с тех пор цена подвергалась некоторой корректировке. Большинство розничных торговцев предлагают эту модель по цене более 260 долларов, но MicroCenter в настоящее время проводит акцию для тех, кто лично посетит магазин, предоставляя скидку 40 долларов. Что делает это предложение еще более заманчивым, так это участие карты в акции от AMD, которая дарит купон на игру Starfield стоимостью 69 долларов.

Однако важно отметить, что это предложение ограничено самовывозом из магазина, что ограничивает его доступность местными жителями. Тем не менее это служит примером того, насколько доступной может стать видеокарта, если другие розничные продавцы последуют ее примеру. В настоящее время только графические ускорители Intel Arc попадают в ценовой диапазон 200–250 долларов для моделей Arc A750/770, в то время как NVIDIA ориентируется на ценовой диапазон в 300 долларов со своей самой дешевой моделью RTX 4060.