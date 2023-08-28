Такую информацию сообщает известный и надежный в своих прогнозах инсайдер @momomo_us

Ожидается, что следующее поколение процессоров Intel Raptor Lake Refresh, появится чуть больше чем через месяц, а это означает, появление всё большего количества утечек информации. Последняя из них касается цен на процессоры, которые, как сообщается, в среднем на 15% дороже, чем текущие рекомендованные розничные цены Raptor Lake 13-го поколения. Об этом сообщил известный инсайдер @momomo_us. Это не самая лучшая новость для тех, кто надеется сэкономить и сразу создать с нуля систему на базе новых чипов.

Флагманские процессоры Core i9-14900K и Core i9-14900KF стоят 695 и 660 долларов США соответственно, что на 15,8% и 13,8% больше, чем у их аналогов текущего поколения.

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Далее по списку идут Core i7-14700K за 485 долларов США и Core i7-14700KF за 470 долларов США, похоже, получившие повышение цен на 14,1% и 15,2% соответственно по сравнению с версиями текущего поколения. Также видно, что цена Core i5-14600K на уровне 380 долларов США и Core i5-14600KF на уровне 345 долларов США составляет повышение на 15,2% и 13,1% выше, чем у Core i5-13600K и Core i5-13600KF.

Как следует из названия, процессоры Raptor Lake Refresh не принесут серьезных изменений по сравнению с текущими чипами Raptor Lake 13-го поколения. За исключением модели Core i7, новые процессоры будут предлагать незначительный прирост производительности по сравнению со своими предшественниками, в большинстве случаев, скорее всего, составляющий от 1 до 3%. Ожидается также, что это будет последнее поколение Intel, поддерживающее платформу LGA 1700.

Тем, кто хочет обновить свои процессоры, возможно, лучше дождаться Arrow Lake 15-го поколения, которые, как ожидается, будут иметь прирост производительности до 20% по сравнению с Core i9-13900K. Поколение Arrow Lake также будет использовать совершенно новый разъем LGA1851, а использование оперативной памяти DDR5 станет обязательным требованием, после их поступления в продажу примерно во второй половине следующего года.