Карта получит несколько измененный GPU Navi 22 и 160-битную шину памяти

На прошлой неделе появилась информация, что AMD готовится выпустить новый графический ускоритель Radeon, специально предназначенный для геймеров с ограниченным бюджетом. Эта карта, известная как RX 6750 GRE (Golden Rabbit Edition), пойдет по тому же пути, что и RX 7900 GRE, которая стала моделью, ориентированной в первую очередь на китайский рынок и имевшей ограниченное присутствие в других регионах.

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Согласно сообщению, новая модель будет использовать в качестве основы RX 6700, но получит более высокие тактовые частоты. Этими подробностями поделился Хоанг Ань Фу, который известен тем, что одним из первых сообщал информацию о выходе продукции AMD, уделяя особое внимание выпускам новинок в Азии, включая предполагаемый RX 6750 GRE.

По сути, RX 6750 GRE будет использовать модифицированный графический процессор Navi 22 с 2304 ядрами и необычной конфигурацией памяти GDDR6 объемом 10 ГБ с 160-битным интерфейсом.

Radeon RX 6700 была первоначально выпущена в июне прошлого года, и во время ее запуска она не привлекла особого внимания. Похоже, у AMD были ограниченные планы по выведению этой модели на розничный рынок. Фактически, прошлогодний запуск был ограничен избранной группой партнеров. Однако история этой модели получилась несколько сложнее.

Первоначально карта RX 6700 была известна как BC-2235 и продавалась несколькими компаниями в качестве модели для майнинга криптовалюты. Когда бум добычи криптовалюты закончился, AMD и ее партнеры перепрофилировали эти карты для геймеров. Она имеет целевую мощность в 175 Вт, что ограничивает ее производительность. Напротив, RX 6700 XT и RX 6750 XT, использующие один и тот же графический процессор, но с большим количеством ядер, имеют номинальное энергопотребление до 230 Вт и 250 Вт соответственно. RX 6750 GRE, похоже, устраняет этот пробел в производительности за счет увеличения энергопотребления.

В настоящее время остается неясным, когда будет выпущена RX 6750 GRE и почему она имеет обозначение «XX50». Если AMD решит выпустить эту модель на большем количестве рынков, то потенциально может появиться путаница среди геймеров из-за конфигурации графического процессора Navi 22. Однако, учитывая ограниченный объем выпуска оригинальной RX 6700, вполне вероятно, что новая модель GRE снова будет ограничена китайским рынком.