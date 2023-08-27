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IBM выпустила накопитель на магнитной ленте емкостью 50 ТБ
Новинка имеет конструкцию в виде картриджа и предназначена для корпоративных пользователей

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 Пользователи перестали использовать магнитную ленту для хранения данных так давно, что многие из тех, кто читает эту новость, вероятно, даже не знают, что это такое. Однако способность хранить огромные объемы данных на относительно небольших носителях делает её полезной для многих организаций в качестве решения для долгосрочного резервного копирования. Поэтому такие компании, как IBM, никогда не прекращали разработку этой технологии.

 IBM представила свой новейший накопитель на магнитной ленте с картриджным типом исполнения, емкость которого более чем вдвое превышает емкость предыдущих моделей. Это должно помочь поставщикам облачных хранилищ и другим корпоративным клиентам более эффективно хранить огромные объемы данных.

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 Хотя они слишком медленны для большинства пользователей, последние разработки позволяют магнитным накопителям записывать сотни гигабайт. На этой неделе IBM в этой области сделала еще один шаг вперед.

 Новый накопитель TS1170 компании может хранить 50 ТБ несжатых данных на каждом ленточном картридже с использованием нового типа носителя JF. Использование сжатия 3:1 увеличивает емкость до 150 ТБ. Эта технология представляет собой увеличение плотности на 250 процентов по сравнению с накопителем TS1160 и носителем JE, объем которых достигал 20 ТБ в несжатом виде и 60 ТБ в сжатом. Кроме того TS1170 поддерживает собственную скорость передачи данных 400 МБ/с, увеличивающуюся до 900 МБ/с при обработке сжатых данных.

 Новый диск IBM выпускается в двух типах: модель 70F с двухпортовым интерфейсом Fibre Channel 16 Гбит/с и модель 70S с двухпортовым интерфейсом SAS 12 Гбит/с. 70F также поддерживает автономную установку через традиционные интерфейсы подключения Fibre Channel для облачных и открытых вычислений.

 Кроме того комплект для монтажа в стойку форм-фактора 3U делает 70F совместимым с большинством 19-дюймовых стоек, что позволяет устанавливать его без использования инструментов. Оборудование поддерживает ленточную библиотеку IBM TS4500 и соответствует требованиям RoHS-3.

 Другие функции TS1170 включают согласование скорости, каталог ленты с высоким разрешением, калибровку каналов, динамическую адаптивную коррекцию, масштабирование емкости, хранилище WORM, сжатие данных и многое другое. Шифрование осуществляется через IBM Security Key Lifecycle Manager и может управляться либо библиотекой, либо приложением.

 Однако стоит отметить, переход на новый форм-фактор картриджа означает, что TS1170 несовместим с картриджами, которые использовались в предыдущих моделях накопителей, таких как типы E или D. Более того, в настоящее время накопитель не поддерживает подключение к IBM TS7700, и только одна система может использовать TS1170.

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#ibm #накопители #картриджи #магнитная лента #картридж #магнитные накопители
Источник: techspot.com
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