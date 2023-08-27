Ожидается, что новинки поступят в продажу 6 сентября

Линейка графических карт Yeston Radeon заметно меньше, чем у серии GeForce RTX 40. Однако основное внимание компания уделяет серии Sakura, которая довольно популярна среди геймеров.

За последние годы модели Sakura претерпели несколько обновлений, причем наиболее значительные изменения были внесены с выходом GeForce RTX 4080 и RX 7900. Однако сейчас компания возвращается к своей старой системе охлаждения для моделей RTX 4070 и RX 7800/7700.

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Однако этот кулер на самом деле больше системы охлаждения предыдущего поколения более чем на 3 сантиметра. Кроме того были увеличены размеры вентиляторов, и их диаметр увеличился с 83 мм до 91 мм. Это приводит к повышению эффективности охлаждения, особенно для графических процессоров мощностью более 200 Вт, таких как упомянутые выше.

Однако видеокарты Yeston не ограничиваются улучшением системы охлаждения. Будущие модели SAKURA RX 7800XT/RX 7700XT станут первыми картами на базе графического процессора Navi 32 с белой печатной платой и белой планкой ввода-вывода. Ни одна из других «белых» кастомных моделей, основанных на этом GPU, не будет включать в себя эти изменения, и есть немало из них, о которых стоит упомянуть.

У ASRock также есть планы по выпуску модели Steel Legend, ASUS собирается представить свою первую белую модель TUF Gaming, а у Sapphire на подходе NITRO PURE. Все эти карты имеют общую особенность - это трехвентиляторная СО, хотя они различаются по толщине от 2 до 3 слотов.

Одной из проблем, связанных с моделями SAKURA от Yeston, является их доступность. Компания продает эти карты исключительно через азиатские платформы электронной торговли и американскую компанию Newegg. Однако последний имеет тенденцию отставать в обновлении новых моделей, часто продавая эти карты по завышенным ценам. В России также можно приобрести продукцию Yeston, используя различные торговые интернет площадки.

Yeston не сообщила характеристики, цены и доступность своих новых графических ускорителей SAKURA. Более подробная информация ожидается до запуска, запланированного на 6 сентября.