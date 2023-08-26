Информация об этом уже появилась на сайте компании, но купить её пока нельзя

Sparkle после возвращения на рынок видеокарт быстро зарекомендовала себя в качестве основного партнера по производству графических ускорителей Intel Arc. Intel постоянно выделяет Sparkle в своих сообщениях, связанных с Arc, подчеркивая важность её выбора в качестве поставщика графических карт.

реклама

Напомню, что Sparkle на несколько лет ушла из бизнеса графических процессоров, причем их последние модели относятся к поколению NVIDIA Kepler, к которым в частности относится GeForce GTX 770. Однако компания вернулась на рынок графических процессоров, объединив усилия с Intel и её серией Arc Alchemist.

Первоначально ожидалось, что Sparkle представит графический ускоритель Arc A770 вместе с моделью Arc A750, но этого не произошло, как ожидалось. Компания недавно обновила свой веб-сайт, разместив на нем графическую карту Arc A770, которая может похвастаться 16 ГБ памяти, что стало первым официальным подтверждением существования этой модели. И Sparkle, и ASRock продолжают выпускать эти карты с памятью объемом 16 ГБ после того, как Intel прекратила выпуск модели Limited Edition.

Кроме того Sparkle подтверждает, что её карта будет иметь заводской разгон и тактовую частоту 2300 МГц. Также, поскольку это модель Arc A770 с емкостью 16 ГБ, геймеры могут рассчитывать на более быструю скорость памяти 17,5 Гбит/с, что приведет к увеличению пропускной способности.

Стоит отметить, что графическая карта Sparkle не поддерживает HDMI 2.1, однако это компенсируется тремя разъемами DisplayPort 2.0. В настоящее время Sparkle TITAN A770 16 ГБ еще не продается ни у одного розничного продавца, но полные характеристики карты теперь доступны на веб-сайте компании, что дает заинтересованным лицам полное представление о ее возможностях.