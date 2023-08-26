Самой простой станет модель Challenger с двумя вентиляторами, модели Phantom Gaming и Steel Legendполучат более мощные системы охлаждения с тремя вентиляторами

Готовясь к выпуску грядущих видеокарт от AMD, ASRock подготовила три новых модели, основанных на графическом процессоре Navi 32. Эти карты включают в себя модели Phantom Gaming высшего уровня (PG), Steel Legend (SL) среднего уровня и серию Challenger начального уровня. Примечательно, что серия Challenger отличается новой конструкцией кулера с двумя вентиляторами. Поскольку эти карты еще официально не представлены на веб-сайте ASRock, дополнительных изображений и характеристик пока нет.

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При внимательном рассмотрении можно предположить, что графический ускоритель Challenger может включать в себя два 9-сантиметровых вентилятора, поскольку они заметно больше, чем у моделей PG и SL. Тем не менее общий размер карты остается примерно одинаковым: ширина и длина идентичны, разница составляет всего несколько сантиметров. Однако стоит отметить, что графическая карта RX 7700 XT рассчитана на энергопотребление 245 Вт, и, учитывая, что все эти карты разогнаны на заводе, вероятно, имеется еще больший тепловой запас.

Модель RX 7700/7800 XT Steel Legend очень похожа на RX 7600. Однако эта карта получит преимущества от полноценного слота PCIe Gen4 x16, в отличие от x8, используемого в моделях на базе графического процессора Navi 33.

Официально в RX 7800 XT использует графический процессор Navi 32 с 60 вычислительными блоками и 3840 потоковыми процессорами, 16 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 19,5 Гбит/с, работающей на 256-битной шине памяти. Более дешевая альтернатива в лице RX 7700 XT получит немного меньшее количество ядер: 3540 и оснащается 12 ГБ памяти GDDR6 на 192-битной шине памяти.

ASRock не подтвердила, будут ли её карты готовы к официальному запуску карт AMD RX 7800/7700 XT 6 сентября. Тем не менее геймерам, которые ищут нестандартные модели по рекомендованной производителем розничной цене, было бы разумно обратить внимание на модели Challenger и Steel Legend, поскольку они, как правило, предлагаются как более экономичные варианты.