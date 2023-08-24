На такой шаг Nvidia пойдет, чтобы противостоять грядущим картам Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT

Когда NVIDIA выпустила RTX 4060 Ti 8 ГБ за 399 долларов США, все пришли к выводу, что цена графической карты ужасно высока с учетом производительности и объема видеопамяти, которые он предлагает. Команда Nvidia еще больше усугубила ситуацию, выпустив RTX 4060 Ti 16 ГБ за 499 долларов США, взимая дополнительные 100 долларов США за 8 ГБ дополнительной видеопамяти. Понятно, что во многих обзорах плата подвергалась критике.

Согласно информации Moore’s Law Is Dead, выясняется, что NVIDIA, возможно, снизит цену на RTX 4060 Ti. Если это правда, то из-за снижения цены будет гораздо проще рекомендовать RTX 4060 Ti.

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В отчете инсайдера, предоставленном одним из его источников в NVIDIA, говорится, что RTX 4060 Ti получит «фактическое снижение цен» через пару недель. Источник утверждает, что снижение цен может произойти прямо перед выходом Starfield. Напомню, что Starfield является долгожданной ролевой игрой от Bethesda Game Studio, выход которой запланирован на 6 сентября, и она уже доступна для предварительной загрузки. На данный момент игра находится под эмбарго, а обзоры игры планируется опубликовать 31 августа.

Предполагаемое снижение цены на RTX 4060 Ti перед Starfield кажется правдоподобным, поскольку игра обязательно подтолкнет многих к обновлению своих компьютеров.

Кроме того, как сообщается, рекомендованная розничная цена RTX 4060 Ti не будет официально снижена, а скорее цены будут скорректированы в сторону понижения, чтобы позволить партнерам Nvidia и ритейлерам продавать их по более выгодным ценам по сравнению с предстоящими графическими процессорами AMD.

AMD анонсирует карты RX 7800 XT и RX 7700 XT на базе GPU Navi 32 на выставке Gamescom 2023 завтра, 25 августа. Согласно предыдущим утечкам, Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT предположительно будут стоить 499 – 549 долларов и 399 - 499 долларов соответственно. При таких ценах графические ускорители AMD Radeon могут сделать неприятный сюрприз конкурентам из серии NVIDIA RTX 40, поскольку в отчетах говорится, что RX 7800 (XT) и RX 7700 превосходят RTX 4070 и RTX 4060 TI соответственно.

Наконец, источник Moore’s Law Is Dead также утверждает, что точная сумма снижения цен будет окончательно определена только после того, как NVIDIA увидит официальные рекомендованные цены на RX 7800 XT и RX 7700.

Проще говоря, столь необходимые скидки на RTX 4060 Ti можно увидеть довольно скоро. В сочетании со скорым выпуском плат Navi 32 уцененные графические карты RTX 4060 Ti могут вдохнуть новую жизнь в сегмент графических процессоров среднего класса.