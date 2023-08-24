Попавшая в сеть информация подтверждает, что они в среднем на 3% быстрее, чем процессоры 13-го поколения

MSI по ошибке опубликовала в сети видео с характеристиками процессоров Intel 14-го поколения. К сожалению на данный момент видеоролик уже удален и не доступен для просмотра.

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Новая утечка включает в себя обучающее видео по продукту, показывающее новейшую серию материнских плат Intel 700 от MSI и будущие корпуса для ПК компании. Хотя большая часть видео посвящена улучшениям этих материнских плат, есть слайд, в очень краткой форме характеризующий серию Intel Core следующего поколения.

Этот слайд подтверждает, что в серии процессоров Intel 14-го поколения не будет существенного увеличения количества ядер. Только один из будущих процессоров серии K получит изменение конфигурации ядер. Core i7-14700K будет иметь 12 эффективных ядер, что является обновлением по сравнению с Core i7-13700K.

Core i9-14900K, который теперь также подтвержден MSI, будет использовать ту же конфигурацию 8 производительных и 16 энргоэффективных ядер. Это также относится к Core i5-14600K с конфигурацией 6P+8E. Стоит добавить, что в следующем месяце Intel планирует выпустить только процессоры серии K и KF, а другие модели появятся в начале следующего года.

В этой серии процессоров будет использоваться тот же технологический процесс производства Intel 7, но он будет обеспечиваться поддержкой более высокой частоты оперативной памяти DDR5. Компания подтверждает, что Intel Core 14-го поколения в среднем на 3% быстрее по сравнению с серией текущего поколения. Самым важным обновлением является процессор Core i7-14700K, который имеет до 17% более высокую производительность в многопоточном режиме за счет дополнительных ядер.