Стоит однако сказать, что пока эта информация не является официальной и требует подтверждения

Серия Huawei Mate 50 вышла в прошлом году и получила поддержку спутниковой связи. Однако телефоны могли только отправлять сообщения через спутник, но не совершать никаких звонков. В настоящее время Huawei разрабатывает серию Mate 60, которая, как ожидается, также будет иметь спутниковую связь. Но будущие телефоны могут даже поддерживать голосовые вызовы благодаря новым чипам усилителя мощности.

Ожидается, что в серии Huawei Mate 60 будут установлены чипы усилителя мощности (PA), произведенные китайскими производителями микросхем. Эти чипы PA специально разработаны для спутниковой системы мобильной связи Tiantong-1. Спутниковая система может использоваться для голосовой связи, передачи изображений, точного позиционирования и передачи данных.

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Чипы PA играют решающую роль в устройствах, использующих спутниковые функции. В настоящее время они интегрированы в серии Huawei Mate X3 и P60, оба из которых поддерживают двустороннюю спутниковую связь через SMS. Микросхемы усиливают высокочастотный сигнал, генерируемый интегральной схемой связи (RF-IC), до необходимого выходного уровня и подают его на антенну. Этот процесс усиления необходим для обеспечения эффективной спутниковой связи, включая голосовые вызовы.

Чипы PA, которые, по слухам, будут интегрированы в серию Huawei Mate 60, якобы не производятся компанией Huawei. Вместо этого компания возложила эту ответственность на неизвестного китайского производителя чипов. Хотя на данный момент это не подтверждено. Включение этих чипов предполагает, что смартфоны Huawei Mate 60 могут поддерживать голосовые вызовы через спутник.

Если это окажется правдой, то это станет первой возможностью совершать голосовые вызовы через спутниковое соединение на смартфоне. Сейчас серия iPhone 14 от Apple поддерживает только экстренные вызовы SOS через спутник.

Стоит сказать, что спутниковая связь на телефонах — это новая технология, и многие компании спешат внедрить ее в свои телефоны.