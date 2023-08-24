Компания обещает, что не успевшим к первой волне продаж не стоит беспокоиться, так как следующая партия будет доступна уже 26 августа

OnePlus выпустила на китайский рынок свой новый «мощный» смартфон линейки Ace - Ace 2 Pro. Компания-производитель утверждает, что первая партия смартфонов была полностью распродана после выхода в продажу всего за 3 минуты.

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Партия состояла из 200000 единиц смартфонов, хотя OnePlus не раскрыла, сколько из них будет в топовой конфигурации с 24 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ. Стоимость OnePlus Ace 2 Pro начинается с 2999 юаней (около 414 долларов США) за базовую модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Это говорит о том, что производитель уже заработал на новом продукте не менее 82 миллионов долларов США.

OnePlus, выразившая признательность за «поддержку», которую получил ее последний смартфон, объявила, что 26 августа 2023 года очередная партия смартфонов на базе Snapdragon 8 Gen 2 снова поступит в продажу. Вполне вероятно, что подобного результата удастся достигнуть OnePlus и на международном рынке, если смартфон будет запущен в качестве модели 12-й серии в конце 2023 или начале 2024 года.