Потенциальным игрокам понадобится минимум Intel Core i5-8400 и видеокарта GeForce GTX 1060

Xbox и Turn 10 Studios объявили, что Forza Motorsport теперь можно оформить предзаказ в Steam. Те, кто оформит предварительную покупку Premium Edition за 99,99 долларов, смогут поиграть в гонку на пять дней раньше официальной даты запуска 10 октября.

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Компании также раскрыли системные требования к ПК-версии игры. Минимальные характеристики, рассчитанные на низкие настройки, не так уж и плохи: для них требуется как минимум процессор Intel i5-8400/Ryzen 5 1600 в сочетании с видеокартой GTX 1060/Radeon RX 5500XT и 8 ГБ оперативной памяти. Однако для установки также требуется 130 ГБ свободного места на SSD накопителе.

Рекомендуемые характеристики для высоких настроек определенно выше: требования к процессору повышаются до Intel i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X, а в качестве графической подсистемы необходима как минимум RTX 2080 Ti или AMD RX 6800 XT. Требования к оперативной памяти также увеличиваются до 16 ГБ.

Для тех, кто хочет играть на настройках «Ультра», идеальным процессором является как минимум Intel i7-11700K или AMD Ryzen 7 5800X. Игрокам также понадобится как минимум RTX 4080 или RX 7900 XT, 16 ГБ ОЗУ и диск NVMe со 130 ГБ свободного места. Интересно, что нигде в требованиях не упоминается разрешение, а только то, какие настройки доступны в этих характеристиках.

Следует сказать, что требования довольно высокие, но Forza Motorsport считается самой технически продвинутой гоночной игрой из когда-либо созданных. В список его функций входят трассировка лучей в реальном времени, повреждения в реальном времени, автомобильные краски с имитацией толщины, полученные с помощью спектрофотометра, полностью процедурные облака и многое другое. К счастью, при запуске игра будет поддерживать технологии Nvidia DLSS 2.0 и AMD FSR 2.0, а также DirectStorage.

В Forza Motorsport также будет предварительная компиляция и предварительное кэширование шейдеров, которые уже являются частью Forza Horizon 5, а также разблокированная частота кадров и поддержка сверхшироких мониторов.

Студия Turn 10 подтвердила, что трасса Нюрбургринг будет доступна в Forza Motorsport в момент релиза. Студия также предоставила список всех гоночных рулей — 41 на ПК и 18 на консолях, которые будут поддерживаться игрой.