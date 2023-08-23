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Samsung выпустила игровой монитор Odyssey Neo G9 с диагональю 57 дюймов и частотой 240 Гц
Новинка является первым сверхшироким монитором с поддержкой новейшего интерфейса DisplayPort 2.1

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 Сегодня компания Samsung официально объявила о доступности своего монитора Neo G9 для предварительного заказа. Этот монитор знаменует собой важную веху, являясь первым сверхшироким дисплеем с возможностью подключения через DisplayPort 2.1, что значительно повышает его совместимость с современными видеокартами.

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 Neo G9 может похвастаться двойным разрешением UHD (DUHD) на большом 57-дюймовом экране с соотношением сторон 32:9. По сути, он работает так же, как два 32-дюймовых монитора UHD, расположенных рядом. Важно отметить, что в этом мониторе вместо OLED используется технология Quantum Mini-LED от Samsung. Это означает, что, хотя уровни черного могут не достигать глубины OLED, Samsung внедрила меньшие зоны затемнения для смягчения эффекта свечения.

 По производительности этот монитор также на высоте. Он соответствует стандарту DisplayHDR 1000 и обеспечивает максимальную яркость 1000 нит. Кроме того, он может похвастаться временем отклика 1 мс и частотой обновления 240 Гц. Как и мониторы ASUS ROG Swift, эта панель поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro.

 Что касается возможностей подключения, то Neo G9 предлагает как DisplayPort 2.1, так и HDMI 2.1, обеспечивая доступ к новейшим стандартам и делая его первым игровым монитором, совместимым с новым стандартом DP. В настоящее время эта технология доступна исключительно с графическими ускорителями Radeon RX 7000.

 Samsung также обновила свой 55-дюймовый изогнутый монитор под названием Odyssey Ark. Первоначально этот монитор был анонсирован и продемонстрирован в 2022 году, но компания работает над улучшением возможностей этого устройства. Монитор имеет кривизну 1000R, частоту обновления 165 Гц и время отклика 1 мс.

 Новая панель G97NC позволяет пользователям одновременно подключать к экрану четыре устройства ввода. В нем особое внимание уделяется использованию нескольких устройств с функциями клавиатуры, видео и мыши (KVM). В отличие от Neo G9, этот монитор не поддерживает стандарт DP 2.1, а использует функции версии DP 1.4.

 Samsung Odyssey Neo G9 уже доступен для предварительного заказа, а Ark будет доступен для предварительного заказа в сентябре.

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Источник: videocardz.com
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