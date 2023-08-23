Монитор оснащен четырьмя динамиками DTS Sound, подсветкой Ambiglow для создания эффекта полного погружения и множеством других функций делающих его одним излучших игровых мониторов

Сегодня компания Philips представила монитор Evnia 49M2C8900. Новинка является очередным дополнением к серии игровых мониторов Evina 8000. Он обещает множество функций, таких как 48,9-дюймовый QD-OLED-дисплей с соотношением сторон 32:9, частоту обновления 240 Гц, время отклика 0,03 мс GtG, встроенную акустическую систему DTS мощностью 30 Вт и иммерсивную объемную подсветку Ambiglow.

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Philips описывает Evnia 49M2C8900 как игровой монитор премиум-класса, но утверждает, что это также отличный дисплей для работы. В подтверждение своего заявления компания подчеркивает свою комплексную док-станцию USB-C с мощностью 90 Вт, встроенным KVM-переключателем, возможностью крепления VESA и входящей в комплект эргономичной подставкой. Пользователи, которые в течение длительного времени сидят перед монитором, также получат преимущества от истинного черного цвета OLED и режима LowBlue.

Конечно, именно в играх Evnia 49M2C8900 раскрывается в полной мере и показывает своё превосходство перед конкурентами. Разрешение Double-QHD (5210x1440) обеспечивает невероятную детализацию изображения. Геймеры оценят частоту обновления 240 Гц, время отклика 0,03 мс GtG и сертификацию VESA ClearMR 13000, гарантирующую отсутствие размытия изображения в играх.

Изогнутая панель Evnia 1800R обеспечивает полный эффект погружения, а также оснащена встроенным звуком DTS с 4 динамиками мощностью по 7,5 Вт.

Великолепные цветопередачи дисплея принесут пользу как в играх, так и в более серьезной работе. Philips заявляет, что используемая 10-битная панель QD-OLED сертифицирована для DisplayHDR True Black 400 и обеспечивает пиковую яркость до 450 нит. Цветовой охват монитора составляет 99% DCI-P3, что эквивалентно 153,1% sRGB.

Подключение монитора обеспечивается 1 разъемом DisplayPort 1.4, 2 разъемами HDMI 2.1, 1 разъемом USB типа C, а также аудиоразъемом. Вышеупомянутый концентратор USB-C имеет четыре порта USB для передачи данных.

Philips сообщает о доступности Philips Evnia 49M2C8900 с середины сентября. Рекомендуемая розничная цена в Великобритании составляет 1650 фунтов стерлингов, а покупателям в Еврозоне придется расстаться с 1950 евро при покупке.