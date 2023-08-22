Игра получит полную поддержку DLSS3, трассировку лучей и многое другое с помощью инструмента NVIDIA RTX Remix

Талантливая группа, состоящая из четырех лучших команд моддеров Half Life 2, объединилась, чтобы создать Orbifold Studios. Они поставили перед собой цель, вдохнуть новую жизнь в любимую многими классическую игру 2004 года Half Life 2 с помощью инструмента NVIDIA RTX Remix. Несмотря на то, что это и не долгожданная фанатами Half Life 3, но этот проект — подарок, который не следует игнорировать преданным поклонникам серии Half Life.

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Это второй случай, когда коллекция Valve получает выгоду от модернизации с использованием технологии NVIDIA RTX. Первой игрой стала Portal RTX, которая теперь является краеугольным камнем в демонстрации графических технологий NVIDIA, включая предстоящую версию DLSS 3.5.

Инструмент RTX Remix внес в игру значительные улучшения. Он включает в себя высококачественные ресурсы, тщательно детализированные модели (в 20 раз больше геометрических деталей), текстуры со значительно более высоким разрешением (в 8 раз больше пикселей) и улучшенную систему освещения. Последняя получила существенную модернизацию благодаря полной поддержке трассировки лучей от NVIDIA, а также технологии DLSS 3 и Reflex. Есть даже поддержка RTX IO, и все это входит в набор инструментов RTX Remix.

Важно отметить, что работа над Half Life 2 RTX все еще находится в стадии разработки, и у нее нет официальной даты выпуска. Мод находится в активной стадии разработки, и команда активно ищет новых участников для ускорения процесса. Хотя версия RTX Remix, возможно, не появится в ближайшее время, есть надежда, что в какой-то момент станет доступной демо-версия амбициозного проекта.