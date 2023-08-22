Это первая модель с новой системой охлаждения, которая по своим характеристикам соответствует другим разогнанным картам RTX 4070 компании Colorful, но более компактная

Видеокарта GeForce RTX 4070, выпущенная примерно четыре месяца назад, уже позволила Colorful представить широкий спектр из 11 моделей на основе этой модели. Её последнее дополнение демонстрирует систему охлаждения с двумя вентиляторами, являющуюся первой моделью RTX 4070 всего с двумя вентиляторами.

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Интересно, что эта карта основывается на дизайне карты с тремя вентиляторами, которая уже доступна в трех различных линейках: iGame Ultra White, V2 и Ultra Z. Ultra Z представляет собой специальную версию со скрытым разъемом питания, предназначенным для удобного менеджмента кабеля питания. В свою очередь новая модель под названием iGame Duo лишена этой функции и использует стандартный 8-контактный разъем питания, расположенный традиционно в центре.

В линейку моделей Colorful RTX 4070 Ultra теперь входят следующие карты:

GeForce RTX 4070 Ultra White (OC): 8-контактный разъем, 4 тепловые трубки, 2 слота, 3 вентилятора;

GeForce RTX 4070 Ultra White V2 (OC): 16-контактный разъем, 6 тепловых трубок, три слота, 3 вентилятора;

GeForce RTX 4070 Ultra Z (OC): 8-контактный (скрытый), 4 тепловых трубки, 2 слота, 3 вентилятора;

Новая GeForce RTX 4070 Ultra Duo (OC): 8 контактов, 4 тепловые трубки, 2 слота, 2 вентилятора.

Хорошая новость заключается в том, что, несмотря на меньшее количество вентиляторов, эта модель сохраняет те же тактовые частоты, что и оригинальные разогнанные модели, достигая частоты 2505 МГц. Кроме того разъем питания остается 8-контактным, но, в отличие от модели «Z», эта карта имеет открытый разъем.

Несмотря на то, что эта карта только что анонсирована, она уже доступна для покупки в Китае по цене 4799 юаней. Эта цена заметно ниже, чем у оригинальной видеокарты с тремя вентиляторами, которая продавалась по цене 5299 юаней, и значительно доступнее, чем у Ultra Z со скрытым разъемом по цене 5999 юаней.