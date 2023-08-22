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Видеокарта GeForce RTX 4070, выпущенная примерно четыре месяца назад, уже позволила Colorful представить широкий спектр из 11 моделей на основе этой модели. Её последнее дополнение демонстрирует систему охлаждения с двумя вентиляторами, являющуюся первой моделью RTX 4070 всего с двумя вентиляторами.
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Интересно, что эта карта основывается на дизайне карты с тремя вентиляторами, которая уже доступна в трех различных линейках: iGame Ultra White, V2 и Ultra Z. Ultra Z представляет собой специальную версию со скрытым разъемом питания, предназначенным для удобного менеджмента кабеля питания. В свою очередь новая модель под названием iGame Duo лишена этой функции и использует стандартный 8-контактный разъем питания, расположенный традиционно в центре.
В линейку моделей Colorful RTX 4070 Ultra теперь входят следующие карты:
GeForce RTX 4070 Ultra White (OC): 8-контактный разъем, 4 тепловые трубки, 2 слота, 3 вентилятора;
GeForce RTX 4070 Ultra White V2 (OC): 16-контактный разъем, 6 тепловых трубок, три слота, 3 вентилятора;
GeForce RTX 4070 Ultra Z (OC): 8-контактный (скрытый), 4 тепловых трубки, 2 слота, 3 вентилятора;
Новая GeForce RTX 4070 Ultra Duo (OC): 8 контактов, 4 тепловые трубки, 2 слота, 2 вентилятора.
Хорошая новость заключается в том, что, несмотря на меньшее количество вентиляторов, эта модель сохраняет те же тактовые частоты, что и оригинальные разогнанные модели, достигая частоты 2505 МГц. Кроме того разъем питания остается 8-контактным, но, в отличие от модели «Z», эта карта имеет открытый разъем.
Несмотря на то, что эта карта только что анонсирована, она уже доступна для покупки в Китае по цене 4799 юаней. Эта цена заметно ниже, чем у оригинальной видеокарты с тремя вентиляторами, которая продавалась по цене 5299 юаней, и значительно доступнее, чем у Ultra Z со скрытым разъемом по цене 5999 юаней.