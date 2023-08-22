Благодарить за это стоит обновленный графический драйвер Intel Arc 31.0.101.4644

Обычно обновления драйверов повышают производительность графического процессора за счет оптимизации игр на уровне драйвера. Это особенно верно в отношении дискретных графических ускорителей Intel Arc, которые получили серьезную производительность благодаря своим последним усовершенствованиям драйверов DX9 и DX11, что позволило видеокартам, таким как Arc A750, стать одними из лучших графических ускорителей.

Однако в последнем выпуске графического драйвера Intel версии 31.0.101.4644 неожиданно добавлен еще один метод повышения производительности графического процессора, по крайней мере, для одной из моделей. Согласно сообщению Eternal Tempest на форуме Neowin, новое обновление драйвера связано со скрытым обновлением прошивки для Arc A380, которое повышает тактовую частоту графического процессора на впечатляющие 150 МГц, достигнувшей таким образом 2150 МГц.

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Повышение тактовой частоты на 150 МГц — это существенный скачок по сравнению с рядовым обновлением прошивки. В мире современных графических процессоров получение стабильного разгона ядра на 150 МГц является очень хорошим результатом для любой из последних моделей, например, компании Nvidia. Большинство графических процессоров Nvidia обычно позволяют поднять частоту от 100 до 200 МГц, в зависимости от температуры графического процессора и качества кристалла.

Неизвестно, что побудило Intel сделать обновление тактовой частоты 150 МГц прямо сейчас. Есть подозрение, что компания обнаружила в Arc A380 дополнительный запас по частоте, который она не заметила во время разработки графического процессора. В конце концов, Arc A380 была одной из первых дискретных графических карт Arc, выпущенных Intel. Неопытность в работе с дискретными графическими процессорами и использование техпроцесса 6N от TSMC могли привести к тому, что тактовая частота A380 была установлена ниже той, с которой она фактически может работать.

В любом случае приятно видеть бесплатное повышение производительности на существующем графическом процессоре, независимо от того, каким образом оно происходит. Новое обновление прошивки должно дать владельцам Arc A380 существенное повышение производительности графического процессора во всех играх и приложениях, интенсивно использующих графический процессор.

Помимо скрытого обновления прошивки, которое по какой-то причине не включено в примечания к патчу, новое обновление драйвера также добавляет игровые особенности для Madden NFL 24 и Wayfinder. Обновление также исправляет три ошибки, связанные со сбоями в Uncharted: Legacy of Thieves Collection (DX12), зависанием системы при выходе из спящего режима и одним сбоем приложения в Blender 3.6.