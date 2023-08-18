Такой вывод сделал известный энтузиаст компьютерного оборудования Игорь Валлоссек из Igor’sLAB, а виновником являются некачественные термопрокладки

Этим летом Игорь Валлоссек(Igor’sLAB) проводил тестирование новейших графических процессоров для рабочих станций, представленных как NVIDIA, так и AMD. AMD недавно представила пару решений начального уровня, основанных на архитектуре графического процессора Navi 33. На начальных этапах тестирования Игорь столкнулся с загадочной проблемой, характеризующейся случайными черными экранами под нагрузкой. Первоначально связывая эти проблемы с потенциально неисправным кабелем DisplayPort, Игорь вскоре понял, что это предположение было неверным.

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Вопреки его первоначальному мнению, черные экраны не были причиной сбоев системы. После подключения монитора к встроенному графическому процессору (iGPU) стало очевидно, что система остается стабильной, и только выделенный графический процессор демонстрирует проблему с черным экраном. В результате всестороннего тестирования было установлено, что дискретный графический процессор перегревается, и этот вывод подтверждается данными, собранными в ходе различных тестов.

Очевидно, что система охлаждения AMD для графического процессора оставляла желать лучшего. Конкретно вина легла на громоздкие термопрокладки. Эти прокладки не только показали посредственную теплопроводность, но также продемонстрировали тенденцию к деформации и смещению паровой камеры, что потенциально приводило к проблемам в работе.

Устранение этой проблемы оказалось относительно простой задачей, требующей менее 15 минут работы. Тем не менее это свидетельствует о явном недосмотре в процессе проверки качества, осуществляемом компанией-производителем. Чтобы исправить ситуацию, Игорь инициировал ряд модификаций. Он заменил термопасту, заменил толстые термопрокладки на более тонкие, что привело к повышенному давлению на GPU. Дополнительно Игорь добавил термопасту между испарительной камерой и рамкой под кулером. Примечательно, что эти изменения быстро решили проблему черного экрана.

Неясно, затрагивает ли эта проблема только одно устройство, поскольку выборка для обзора Radeon PRO W7000 относительно невелика. Однако это первое сообщение о данной проблеме и первое потенциальное её решение. Хотя это может быть единичный случай, такие проблемы не должны возникать на дорогих графических процессорах рабочих станций в любом случае.

Стоит однако отметить, что подобные манипуляции, предложенные Игорем не должны выполняться самостоятельно, потому что это означает аннулирование гарантии.