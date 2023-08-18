Кроме того смартфон получит большой 6,78-дюймовый изогнутый экран, основную 50-мегапиксельную камеру и 200-мегапиксельный перископический телеобъектив

Появились сообщения, что Vivo работает над линейкой Vivo X100, которая включает как минимум три модели: Vivo X100, X100 Pro и X100 Pro+. Первые два устройства: X100 и X100 Pro, скорее всего, будут оснащены чипсетом Dimensity 9300, тогда как версия Pro+ получит Snapdragon 8 Gen 3. Китайский инсайдер раскрыл характеристики грядущего флагмана Vivo с процессором Snapdragon 8 Gen 3.

Сообщается, что Vivo X100 Pro+ оснащен 6,78-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц. Хотя инсайдер не упомянул об этом, похоже, что X100 Pro+ будет иметь дисплей с изогнутыми краями и разрешением QHD+. Тем не менее источник не уверен, будет ли он использовать панель Samsung E7 или BOE Q9+.

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Vivo X100 Pro+ выйдет в продажу с предустановленной ОС Android 14 и собственной оболочкой OriginOS 4.0. Ожидается, что устройство на базе Snapdragon 8 Gen 3 будет комплектоваться оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем стандарта UFS 4.0. Поскольку это будет самый мощный телефон в линейке, вполне вероятно, что его максимальная версия будет предлагать 16 ГБ или 24 ГБ ОЗУ вместе с 1 ТБ встроенной памяти.

Инсайдер не упомянул фронтальную камеру Vivo X100 Pro+, но задний блок камер устройства будет представлен 50-мегапиксельной основной камерой с датчиком Sony IMX989 с переменной апертурой, а также 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом Sony IMX598, 50-мегапиксельным портретным объективом Sony IMX758 и 200-мегапиксельным телеобъективом.

Предыдущая утечка утверждала, что Vivo X100 Pro+ будет оснащен специальной камерой с перископическим зумом, разработанной совместно Samsung и Vivo. Есть данные, что эта камера является модифицированной версией объектива Samsung HP3, который предлагает 10-кратное оптическое увеличение.

В настоящее время нет информации о батарее и скорости зарядки Vivo X100 Pro+. Как и предыдущая модель, грядущий флагман компании Vivo X100 Pro+ будет оснащен корпусос с защитой от пыли и влаги по стандарту IP68.