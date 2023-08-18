Данный инструмент предназначен для разработчиков и поддерживает видеокарты начиная с серии Radeon RX 6000

Даже самые лучшие видеокарты могут давать сбои. Чтобы решить эту проблему, AMD представила новый инструмент под названием Radeon GPU Detective (RGD) 1.0. Этот инструмент помогает разработчикам находить и анализировать причины сбоев видеокарт Radeon. Он генерирует информацию, которая помогает сузить поиск основных причин сбоев. Эта информация включает в себя сведения об ошибках страниц, информацию о ресурсах и маркерах выполнения, предоставляя информацию о действиях графического процессора во время сбоя.

Radeon GPU Detective 1.0 - это инструмент, предназначенный для анализа обнаружения таймаута и восстановления (TDR) в приложениях Windows Direct3D 12. Этот инструмент совместим как с серией Radeon RX 6000, основанной на архитектуре RDNA 2, так и с серией Radeon RX 7000, построенной на архитектуре RDNA 3. Чтобы использовать его возможности, разработчики должны убедиться, что у них установлена последняя версия драйвера AMD Radeon Adrenalin версии 23.7.2 или новее.

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Обнаружение и восстановление тайм-аута — это функция Windows, которая автоматически перезагружает видеокарту при обнаружении зависания. Эта функция предотвращает необходимость принудительного перезапуска системы. Пользователи дискретных графических карт, вероятно, знакомы с ошибками TDR, которые могут быть вызваны различными проблемами, начиная от повреждения файлов и заканчивая неисправностями видеокарты. Новый инструмент AMD Radeon GPU Detective, призван упростить процесс отладки ошибок TDR для разработчиков, позволяя быстрее выявлять и устранять проблемы.

Кроме того Radeon GPU Detective от AMD позволяет разработчикам переводить драйвер в режим «Анализ сбоев» через панель разработчиков Radeon (RDP) перед воспроизведением сбоя. Таким образом в этом режиме создаются подробные аналитические файлы, представленные в текстовом формате или в формате JSON, что расширяет возможности автоматизации.