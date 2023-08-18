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Даже самые лучшие видеокарты могут давать сбои. Чтобы решить эту проблему, AMD представила новый инструмент под названием Radeon GPU Detective (RGD) 1.0. Этот инструмент помогает разработчикам находить и анализировать причины сбоев видеокарт Radeon. Он генерирует информацию, которая помогает сузить поиск основных причин сбоев. Эта информация включает в себя сведения об ошибках страниц, информацию о ресурсах и маркерах выполнения, предоставляя информацию о действиях графического процессора во время сбоя.
Radeon GPU Detective 1.0 - это инструмент, предназначенный для анализа обнаружения таймаута и восстановления (TDR) в приложениях Windows Direct3D 12. Этот инструмент совместим как с серией Radeon RX 6000, основанной на архитектуре RDNA 2, так и с серией Radeon RX 7000, построенной на архитектуре RDNA 3. Чтобы использовать его возможности, разработчики должны убедиться, что у них установлена последняя версия драйвера AMD Radeon Adrenalin версии 23.7.2 или новее.
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Обнаружение и восстановление тайм-аута — это функция Windows, которая автоматически перезагружает видеокарту при обнаружении зависания. Эта функция предотвращает необходимость принудительного перезапуска системы. Пользователи дискретных графических карт, вероятно, знакомы с ошибками TDR, которые могут быть вызваны различными проблемами, начиная от повреждения файлов и заканчивая неисправностями видеокарты. Новый инструмент AMD Radeon GPU Detective, призван упростить процесс отладки ошибок TDR для разработчиков, позволяя быстрее выявлять и устранять проблемы.
Кроме того Radeon GPU Detective от AMD позволяет разработчикам переводить драйвер в режим «Анализ сбоев» через панель разработчиков Radeon (RDP) перед воспроизведением сбоя. Таким образом в этом режиме создаются подробные аналитические файлы, представленные в текстовом формате или в формате JSON, что расширяет возможности автоматизации.