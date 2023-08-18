Игрокам не стоит волноваться, так как купленные игры по-прежнему будут работать, а обратная совместимость с новыми консолями никуда не денется

Если вы обладаете игровой консолью Xbox 360 от Microsoft и по-прежнему играете на неё, то вам нужно запомнить знаменательную дату 29 июля 2024 года. С этой даты владельцы Xbox 360 больше не смогут покупать новые игры, DLC и другой контент в магазине Xbox 360 на консоли и через Xbox 360 Marketplace. Приложение Microsoft Movies & TV также отключится в тот же день, а это означает, что владельцы приставки больше не смогут просматривать телепередачи и фильмы на Xbox 360.

Microsoft заявила, что это изменение не повлияет на возможность играть в игры или DLC, которые уже были приобретены. Это относится к контенту на консоли, а также на Xbox One и Xbox Series благодаря обратной совместимости. Таким образом, Microsoft предлагает геймерам продолжать покупать игры и DLC в своих магазинах, как обычно.

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Игроки также смогут повторно загружать ранее приобретенный контент и продолжать играть с друзьями в многопользовательские онлайн-игры. Внутриигровой прогресс можно будет сохранить в облаке, и прогресс будет перенесен на более новые консоли.

Напомню, что консоль Microsoft Xbox 360 была выпущена в далеком 2005 году, и, как отмечает Дейв Маккарти, главный вице-президент Xbox, с тех пор многое изменилось. Технологии развиваются, ожидания игроков меняются, и Microsoft сосредоточена на том, чтобы сделать Xbox Series как можно лучше. Но это не значит, что они отказываются от поддержки Xbox 360 и её поклонников.

Геймеры по-прежнему смогут приобретать обратно совместимые игры для Xbox 360, а также оригинальные игры и DLC для Xbox на Xbox One и Xbox Series после указанной даты. «Мы верим в богатую историю игр и много работали, чтобы сохранить как можно больше игр с помощью нашей программы обратной совместимости», — сказал Маккарти.

Физические игровые диски не будут затронуты, так что игроки смогут без проблем запускать свои любимые игры и после 29 июля следующего года.