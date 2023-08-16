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Руководитель AMD Radeon подтверждает анонс новых продуктов на Gamescom
Вполне вероятно, что этими продуктами станут новые видеокарты среднего уровня: Radeon RX 7700 XT и Radeon RX 7800 XT

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 Предстоящая неделя имеет большое значение для поклонников продукции Radeon, поскольку компания готовится представить свои последние разработки. Сообщение не содержит явных подробностей об этих новых продуктах, за исключением того, что они являются основными по своему характеру.

 По мере ожиданий AMD готова представить как минимум два новых графических ускорителя Radeon для настольных ПК: RX 7800 XT и RX 7700 XT. Достоверность этой возможности получает дополнительную поддержку из-за утечки PowerColor, которая преждевременно раскрыла спецификации для одной из этих моделей графических карт.

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 Серия AMD Radeon RX 7000 сейчас включает четыре различных модели: Radeon RX 7900 XTX, Radeon RX 7900 XT, Radeon RX 7600 и эксклюзивную модель для китайского рынка, известную как Radeon RX 7900 GRE, доступную через системных интеграторов в других регионах. Тем не менее среди геймеров существует большой спрос на более доступные варианты видеокарт среднего уровня от AMD, особенно с учетом запуска NVIDIA серий GeForce RTX 4070 и RTX 4060, которые создали пробел в конкурирующих моделях AMD.

 AMD запланировала свое мероприятие на 25 августа.

 Вероятно тогда новые продукты и будут представлены. AMD также отстает от графика представления технологии HYPR-RX, не говоря уже о технологии апскейлинга FSR3, обе они были анонсированы в качестве основных плюсов в пользу серии Radeon RX 7900 еще в январе.

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Источник: videocardz.com
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