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AMD Ryzen 5 7500F продается в Германии за 202 евро
Эта цена немного превышает рекомендованную стоимость, которая для Германии составляет 195 евро

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 В прошлом месяце AMD представила процессор Ryzen 5 7500F с 6 ядрами на архитектуре Zen4. Основной целью этого выпуска было представить более экономичную альтернативу Ryzen 5 7600, но с одним существенным упущением. В частности, это отсутствие встроенного графического процессора на архитектуре RDNA2, который теперь является стандартным для всех настольных процессоров на платформе AMD AM5, за исключением этого самого процессора серии F.

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 Внутри процессора отключены два графических вычислительных блока. Однако используемые чиплеты Zen4 идентичны тем, что используются в модели Ryzen 7 7600. Тем не менее AMD также немного снизила тактовую частоту этого процессора, сдвинув ее с 5,1 ГГц до 5 ГГц, что не должно сильно повлиять на производительность.

 Немецкая пресс-служба AMD опубликовала заявление, в котором утверждается, что, хотя Ryzen 5 7500F останется эксклюзивным для розничного рынка Китая, его запуск в других регионах по-прежнему запланирован через системных интеграторов. В результате относительно легко их найти в продаже в комплекте со всей системой или просто с материнской платой.

 Тем не менее, похоже, что немецкие розничные магазины сейчас продают этот процессор отдельно, как показано на предоставленных ниже снимках экрана. ЦП уже в наличии или ожидает поступления на склады розничных продавцов.

 Согласно Geizhals, веб-сайту для сравнения цен, этот процессор был доступен в Германии всего 6 дней назад, и с тех пор его цена остается неизменной. При цене 202 евро он немного превышает ожидаемую стоимость. Официальная рекомендованная производителем розничная цена процессора в США составляет 179 долларов, что примерно соответствует 164 евро плюс НДС (в Германии это составляет 195 евро).

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Источник: videocardz.com
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