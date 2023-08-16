Эта цена немного превышает рекомендованную стоимость, которая для Германии составляет 195 евро

В прошлом месяце AMD представила процессор Ryzen 5 7500F с 6 ядрами на архитектуре Zen4. Основной целью этого выпуска было представить более экономичную альтернативу Ryzen 5 7600, но с одним существенным упущением. В частности, это отсутствие встроенного графического процессора на архитектуре RDNA2, который теперь является стандартным для всех настольных процессоров на платформе AMD AM5, за исключением этого самого процессора серии F.

реклама

Внутри процессора отключены два графических вычислительных блока. Однако используемые чиплеты Zen4 идентичны тем, что используются в модели Ryzen 7 7600. Тем не менее AMD также немного снизила тактовую частоту этого процессора, сдвинув ее с 5,1 ГГц до 5 ГГц, что не должно сильно повлиять на производительность.

Немецкая пресс-служба AMD опубликовала заявление, в котором утверждается, что, хотя Ryzen 5 7500F останется эксклюзивным для розничного рынка Китая, его запуск в других регионах по-прежнему запланирован через системных интеграторов. В результате относительно легко их найти в продаже в комплекте со всей системой или просто с материнской платой.

Тем не менее, похоже, что немецкие розничные магазины сейчас продают этот процессор отдельно, как показано на предоставленных ниже снимках экрана. ЦП уже в наличии или ожидает поступления на склады розничных продавцов.

Согласно Geizhals, веб-сайту для сравнения цен, этот процессор был доступен в Германии всего 6 дней назад, и с тех пор его цена остается неизменной. При цене 202 евро он немного превышает ожидаемую стоимость. Официальная рекомендованная производителем розничная цена процессора в США составляет 179 долларов, что примерно соответствует 164 евро плюс НДС (в Германии это составляет 195 евро).