Это подтвердил директор по связям с общественностью Xiaomi

Xiaomi рассказала о своих планах по выпуску MIX Fold 3, своего складного смартфона нового поколения. Напомню, ранее на этой неделе компания представила MIX Fold 3 вместе с планшетом Pad 6 Max, флагманским Redmi K60 Ultra и умным браслетом Smart Band 8 Pro. На данный момент Xiaomi продает эти устройства только в Китае. Ожидается, что Xiaomi предложит Smart Band 8 Pro по всему миру, а Redmi K60 Ultra за пределами своего внутреннего рынка будет продаваться под названием Xiaomi 13T Pro.

реклама

До сих пор Xiaomi не комментировала, получит ли MIX Fold 3 глобальный выпуск. Однако генеральный директор компании Лэй Цзюнь поделился различными подробностями о MIX Fold 3 в своем глобальном аккаунте в Твиттере*, что могло создать впечатление о готовности устройства к выходу на мировой рынок.

К сожалению, директор по связям с общественностью Xiaomi сообщил, что MIX Fold 3 «будет доступен исключительно на материковом Китае». Таким образом, Xiaomi не планирует конкурировать с Galaxy Z Fold5 или Pixel Fold в глобальном отношении. Однако истинным поклонникам компании не следует расстраиваться, так как есть способы купить MIX Fold 3, не посещая Китай, используя для этого различные электронный торговые площадки. Например, TradingShenzhen уже продает телефон в трех конфигурациях памяти, начиная с 1642 долларов за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Стоит сразу обратить внимание, что MIX Fold 3 будет поставляться с китайской прошивкой MIUI, которая не оптимизирована для приложений и сервисов Google. Кроме того MIX Fold 3 не поддерживает LTE Band 20, что может вызвать проблемы с сотовыми сетями в некоторых странах.

*Твиттер - запрещенная на территории России социальная сеть.