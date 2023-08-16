Это на неделю раньше запланированной изначально даты

Ubisoft только что сделала захватывающее заявление о своей новой игре Assassin's Creed. Последняя игра популярной франшизы стала золотой и будет выпущена по всему миру за неделю до первоначальной даты запуска.

В недавнем сообщении в социальных сетях игровой гигант объявил, что Assassin's Creed Mirage получила золотой статус, что означает одобрение от таких компаний, как Sony и Microsoft. Другими словами, подтверждено, что игра будет выпущена на соответствующих консолях PlayStation и Xbox. Этот термин также означает окончание основного этапа разработки и начало этапа производства.

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Однако это не основная новость, поскольку компания также сообщила о сроке выпуска. Согласно официальному объявлению: «От имени всей команды мы не можем дождаться, когда вы вместе с Басимом исследуете Багдад 9-го века. Ваше путешествие начинается 5 октября. Запомните новую дату!» Это официально подтверждает новую дату запуска игры.

Этот шаг должен быть положительным для Assassin's Creed Mirage, поскольку он создает больший промежуток времени между выходом других заметных игр на рынке. Выход «Человека-паука 2» от Marvel запланирован на 20 октября, а это значит, что у него достаточно времени, чтобы обеспечить себе продажи. Кроме того Ubisoft начнет закрытое бета-тестирование Assassin's Creed Jade в этом месяце, а AC «Red» планируется запустить в 2024 году.