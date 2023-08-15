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Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro получили сертификацию TDRA
Это говорит о том, что выпуск их в продажу уже совсем близок

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 Серия Xiaomi 13T не так уж далека от официального запуска, что предполагает появление некоторых утечек и публичных сертификатов. Устройства уже появились в IMEI и FCC, а некоторые модели даже были замечены в Geekbench. Кроме того Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro также прошли сертификацию TDRA в Объединенных Арабских Эмиратах.

 Список моделей с номерами 2306EPN60G (Xiaomi 13T) и 23078PND5G (Xiaomi 13T Pro) подтверждает запуск обеих моделей в ОАЭ. Это также подтверждает скорый запуск серии Xiaomi 13T на мировых рынках.

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 Недавнее сообщение показало, что Xiaomi 13T Pro будет оснащен 20-мегапиксельной камерой Sony IMX596 на передней панели и 50-мегапиксельным основным датчиком Sony IMX707 на задней стороне. Кроме того смартфон получит два дополнительных датчика от Omnivision, в том числе сверхширокоугольный OV13B и телеобъектив OV50D с разрешением 50 Мп.

 Другие характеристики Xiaomi 13T Pro будут напоминать характеристики выпущенного вчера Redmi K60 Ultra. Таким образом он, скорее всего, будет оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5k и частотой обновления 144 Гц. Смартфон будет работать на чипсете Dimensity 9200 Plus в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и получит 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт, датчик отпечатков пальцев, двойные стереодинамики, линейный вибромотор по оси X и корпус с защитой IP68 также будут присутствовать на смартфоне Xiaomi 13T Pro.

 Что касается младшей модели Xiaomi 13T, то он, скорее всего, будет иметь тот же чипсет, дисплей и аккумулятор, но с зарядкой мощностью 67 Вт и некоторыми другими изменениями. Смартфон будет иметь вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти вместо варианта с 12 ГБ ОЗУ в модели Pro. Телефон будет доступен только в черном цвете, в то время как модель Pro также может иметь цвет Meadow Green.

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Источник: gizmochina.com
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