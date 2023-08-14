Смартфон получит до 24 ГБ оперативной памяти и будет стоить от 360 долларов

После нескольких месяцев утечек Redmi K60 Ultra наконец-то был сегодня анонсирован на ежегодном мероприятии Лэй Цзюня в Китае. Компанию новому смартфону составил также складной телефон нового поколения Xiaomi Mix Fold 3 и несколько других продуктов.

Redmi K60 Ultra является флагманским устройством бренда Redmi на сегодняшний день. Он получил некоторые функции, которые станут первыми для телефонов Redmi.

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Устройство также имеет другой дизайн, чем иные представители серии: Redmi K60 Pro, Redmi K60 и Redmi K60E.

Итак, Redmi K60 Ultra выглядит как симбиоз серии Redmi K60 и Xiaomi 13 с точки зрения дизайна. Он имеет плоский дисплей, а также плоскую рамку. Однако задняя панель немного изогнута.

Крупное основание блока задних камер имеет наклоны с двух сторон, что придает ему уникальный вид. Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP68, что делает его первым смартфоном Redmi с защитой от проникновения влаги.

Телефон оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц с отверстием по центру для фронтальной 20-мегапиксельной камеры. Экран предлагает частоту ШИМ 2880 Гц и пиковый уровень яркости 2600 нит.

Сердцем Redmi K60 Ultra является однокристальная система MediaTek Dimensity 9200 Plus в сочетании с оперативной памятью LPDDR5x объемом до 24 ГБ и хранилищем UFS 4.0 емкостью до 1 ТБ. Смартфон также имеет специализированный чип обработки изображения PixelWorks X7. В качестве программного обеспечения устройство будет использовать оболочку MIUI 14 на базе Android 13.

Что касается фото и видеосъемки, то в телефоне используется система с тремя камерами на задней панели, включающая 50-мегапиксельный основной датчик Sony IMX800 с поддержкой OIS, сверхширокоугольный датчик на 8 мегапикселей и макрообъектив на 2 мегапикселя.

Другие функции телефона включают двойные стереодинамики, ИК-датчик, вибрационный двигатель по оси X и сканер отпечатков пальцев в дисплее. За автономную работу новинки отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

Redmi K60 Ultra имеет следующие ценники в Китае.

12 ГБ + 256 ГБ — 2599 юаней (~ 360 долларов США);

16 ГБ + 256 ГБ — 2799 юаней (~ 385 долларов США);

16 ГБ + 512 ГБ — 2999 юаней (~ 400 долларов США);

16 ГБ + 1 ТБ — 3299 юаней (~ 455 долларов США);

24 ГБ + 1 ТБ — 3599 юаней (~ 495 долларов США).

Телефон доступен в зеленом, черном и белом цветах. Он поступит в продажу 16 августа. Топовый вариант с 24 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ будет доступен позже, 22 августа.