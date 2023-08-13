Новый чипсет Apple превосходит Snapdragon 8 Gen 3 на 47% в одноядерном тесте и на 15% в многоядерном

В сети гуляет уже довольно много слухов, связанных с грядущими мобильными чипсетами, такими как новый A17 Bionic от Apple и Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Также появилось множество утечек, касающихся их характеристик, и новый тест производительности позволяет сравнить возможности производительность обеих мобильных систем на чипе.

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По словам инсайдера @NaveenTechWala, Apple A17 Bionic сумел набрать 3269 баллов в одноядерном и 7666 баллов в многоядерном режимах Geekbench. В то же время Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy набрал 2223 балла в одноядерном и 6661 балла в многоядерном тестах. Анализируя полученные данные видно, что производительность Apple A17 на 47% в одноядерном тесте и на 15,1% в многоядерном тестах выше по сравнению с возможностями Snapdragon 8 Gen 3.

Geekbench показал наглядное повышение производительности за счет перехода с 4-нм техпроцесса на 3-нм. Однако аналогичное улучшение наблюдается и в графической производительности, где Apple A17 набрал 30669 баллов в Geekbench Compute Benchmark, что впечатляет по сравнению с оценкой iPhone 14 Pro, составляет 23000, и средней оценкой iPhone 14, равной примерно 15000 баллов.

Однако источник не предоставил ссылки на результаты Gekekbench, что вызывает некоторый скептицизм. Результаты Geekbench также подтвердили тактовую частоту 3,7 ГГц, что соответствует предыдущим данным из утечек и слухов.