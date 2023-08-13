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Уменьшенный чип AMD Navi 31 из Radeon RX 7900 GRE может быть использован в ноутбуках
Заявивший об этом инсайдер, однако, не приводит точных технических характеристик грядущего мобильного флагмана AMD

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 Уже известно, что видеокарта AMD Radeon RX 7900 GRE использует графический процессор Navi 31, но в меньшем корпусе. Этот компактный чип позволяет втиснуть его в топовый графический процессор AMD для ноутбуков, утверждает Golden Pig Upgrade.

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 AMD Radeon RX 7900 GRE имеет 5120 потоковых процессоров и 256-битный интерфейс памяти с четырьмя активными кристаллами памяти (полная версия Navi 31 использует шесть MCD и 384-битный интерфейс). Компактная версия графического процессора Navi 31 с 256-битной шиной памяти может быть использована для создания идеального графического решения для игровых ноутбуков, поскольку устройство, безусловно, обладает достаточной производительностью.

 Инсайдер утверждает, что предполагаемая Radeon RX 7900M XT может иметь больше активных потоковых процессоров, но признает, что не знает их точного числа. Кроме того, инсайдер утверждает, что выпуск флагманского мобильного ускорителя по какой-то причине задерживается.

 Семейство графических карт для ноутбуков AMD Radeon RX 7000M в настоящее время включает четыре модели на базе графического процессора Navi 33, который является самым маленьким в линейке RDNA 3. Разумно ожидать, что AMD будет использовать кристалл Navi 32 с потоковыми процессорами до 3840 для мобильных графических процессоров среднего и высокого класса, поскольку он будет предлагать ощутимые преимущества в производительности по сравнению с продуктами Radeon RX 6800M и 6850M XT с графическим процессором Navi 22 с 2560 потоковыми процессорами. Компания AMD в течение долгого времени не предлагала топового графического процессора для ноутбуков. Однако поскольку игровые ноутбуки и компактные настольные компьютеры набирают популярность, компания больше не может игнорировать этот сегмент рынка.

  Большой вопрос заключается в том, подходит ли мультичиплетный графический процессор AMD Navi 31 для мобильных ПК. С одной стороны, разогнанный GPU Big Navi с пониженным напряжением и частью отключенных потоковых процессоров может быть очень энергоэффективным. С другой стороны, в большинстве случаев многочиплетная конструкция по определению менее энергоэффективна, чем монолитная.

 На данный момент нет ни малейшего представления о количестве потоковых процессоров, частотного диапазона и мощности, которые AMD намерена использовать для достижения целевых показателей производительности. Кроме того, поскольку информация поступает из неофициального источника, то её необходимо воспринимать с долей недоверия и иметь в виду, что планы у производителей могут иногда меняться.

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Источник: tomshardware.com
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