Топовая модель получит 96 ядер и приблизится по своим возможностям к серверным процессорам

Инсайдер Harukaze5719 сегодня раскрыл информацию о процессорах Ryzen Threadripper 7995WX, 7845WX и 7945WX. Однако появившиеся в сети названия моделей вызывают некоторую путаницу. Данные модели процессоров, по-видимому, не относятся к линейке Pro, которую AMD производит для рабочих станций, таких как текущая линейка Ryzen Threadripper Pro 5000WX (Chagall). С другой стороны, чипы имеют суффикс «WX», который указывает на линейку Pro. Вероятно, это какая-то ошибка, так что в любом случае это чипы линейки Pro, предназначенные для рабочих станций, а не для рынка HEDT.

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Процессоры Threadripper следующего поколения будут оснащены новейшими ядрами AMD Zen 4. В просочившейся информации утверждается, что три процессора Ryzen Threadripper 7000WX будут иметь сокет SP6 (LGA4844), который, как ожидается, будет поддерживать чипы AMD EPYC Siena.

Что касается габаритов, то Socket SP6 не такой большой, как Socket SP5 (LGA6096) для процессоров EPYC Genoa. Socket SP6 имеет схожие размеры с более старым Socket SP3 (LGA4094), в котором по совпадению устанавливается текущая серия процессоров Ryzen Threadripper Pro 5000WX.

К сожалению, появившиеся спецификации ничего не говорят о количестве ядер. Тем не менее можно сопоставить это вместе с предыдущими утечками. Код OPN 100-000000884 появился еще в ноябре 2022 года в базе данных Einstein@Home. Процессор, который, как теперь известно, соответствует Ryzen Threadripper 7995WX, имеет 96 ядер и 192 потока. Это является масштабным обновлением, поскольку чипы AMD Threadripper получали 64 ядра в течение последних двух поколений. Ryzen Threadripper 7995WX будет довольно странное позиционирование, поскольку он будет конкурировать с EPYC.

Ryzen Threadripper 7985WX уже появлялся в нескольких тестах, поэтому известно, что это 64-ядерная и 128-поточная модель, а значит это преемник Ryzen Threadripper Pro 5995WX. Можно предположить что AMD не следовала традиционной схеме именования, чтобы сохранить Threadripper 7995WX в качестве топовой модели и, вероятно, использовала Threadripper 7985WX для 64-ядерной модели. Threadripper 7945WX, возможно, является прямой заменой Ryzen Threadripper Pro 5945WX. Если это так, то речь идет о 12-ядерном 24-поточном чипе.

Согласно документу, процессоры Ryzen Threadripper 7000WX имеют TDP 350 Вт, что на 25% больше, чем у существующей серии Ryzen Threadripper Pro 5000WX. С другой стороны, TDP Ryzen Threadripper 7000WX всего на 10 Вт ниже, чем у самых производительных чипов EPYC Genoa 4-го поколения. Это подтверждает вероятность того, что Ryzen Threadripper 7995WX потенциально имеет 96 ядер.

Стоит также отметить, что компания Noctua планирует выпустить два новых процессорных воздушных кулера для линейки Ryzen Threadripper следующего поколения в октябре. Это может быть намеком на то, что мы можем увидеть процессоры для рабочих станций на базе архитектуры Zen 4 уже очень скоро.