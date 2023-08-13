Это топовая комплектация, а приобрести смартфон можно будет, начиная с 415 долларов

В то время как складной смартфон Mix Fold 3 займет центральное место на предстоящем мероприятии по запуску продуктов Xiaomi, компания также планирует выпустить множество других устройств, включая Pad 6 Max и Redmi K60 Extreme Edition(или Redmi K60 Ultra). Redmi K60 Ultra считается первым флагманским телефоном Redmi за последние годы, и некоторая информация о его ценах появилась в сети.

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Как сообщил Ишан Агарвал, обычно надежный в таких вопросах информатор, Xiaomi планирует агрессивно продвигать Redmi K60 Ultra, как это обычно бывает с телефонами этой серии. Как сообщает инсайдер, K60 Ultra будет стоить менее 2999 юаней, что соответствует примерно 414 долларам США. Стоит отметить, что Redmi K50 Ultra имел ту же рекомендованную розничную цену, когда он был выпущен в прошлом году.

Что еще более интересно, Redmi K60 Ultra будет оснащаться оперативной памятью объемом до 24 ГБ, что, по сути, положит начало тенденции выхода телефонов с таким большим объемом памяти, наряду с OnePlus Ace 2 Pro. Предположительно, модель с 24 ГБ ОЗУ будет стоить около 3999 юаней (550 долларов США). Опять же, это является рекомендованной ценой топового Redmi K50 Ultra в прошлом году, хотя тогда он предлагался с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ.