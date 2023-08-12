По неизвестным пока причинам вместо него будет выпущен графический процессор GB205

Согласно информации, которой поделился инсайдер с Chiphell под ником «panzerlied», похоже, что NVIDIA в настоящее время не планирует выпускать «преемника» своего графического процессора AD104.

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Инсайдер утверждает, что в линейке графических процессоров NVIDIA следующего поколения просто не будет модели X04, но вместо этого будет новый графический процессор под названием X05. Сообщается, что этот сдвиг связан с новой стратегией NVIDIA по позиционированию на рынке серии графических процессоров следующего поколения. Однако инсайдер не предоставляет конкретных подробностей о том, какие последствия это изменение имени может иметь для потребителей.

Сотрудники ресурса Videocardz.com связались с известным инсайдером kopite7kimi, с вопросом о соответствии действительности данной информации. На что ресурсу был предоставлен список грядущих графических процессоров NVIDIA, что неопровержимо подтверждает отсутствие модели X04. Кроме того предполагается, что следующая линейка графических процессоров также должна быть частью семейства Blackwell.

Исходное сообщение не содержало прямого подтверждения названий графических процессоров:

В прошлой серии Ampere компания NVIDIA представила модель графического процессора GA103, позиционируемую как компромисс между решениями уровня для энтузиастов и выше среднего, которые обычно носили кодовое имя X04. Примечательно, что выпуск графического процессора X03 состоялся после запуска основной линейки Ampere. Однако в серии RTX 40 графический процессор AD103 занял место X04, став вторым графическим процессором, дебютировавшим в этом поколении.

NVIDIA недавно подтвердила, что их потребительская архитектура следующего поколения намечена к выпуску только в 2025 году. Тем не менее для компании важно разработать стратегию для всей линейки задолго до того, как графические процессоры перейдут в фазу вывода в продажу. Стоит напомнить, что в прошлом инсайдер Kopite7kimi точно раскрывал всю серию графических процессоров Ampere на несколько месяцев раньше других источников. Это придает достоверность информации. Кроме того он сообщил, что NVIDIA может повторно представить 512-битные графические процессоры для будущих потребительских графических карт. Однако конкретная модель графического процессора, которая будет включать такую широкую шину памяти, все еще ожидает своего подтверждения.