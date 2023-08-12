Этого удалось зобитьза за счет увеличения количества ядер и немного более высокой тактовой частоты

Процессор Core i7-14700K имеет 8 производительных и 12 эффективных ядер с максимальным количеством потоков 28. Это является обновлением характеристик по сравнению с Core i7-13700K с конфигурацией 8P + 8E. Кроме того новинка получила на 200 МГц большую тактовую частоту, достигнув значения 5,5 ГГц вместо прежних 5,3 ГГц.

В AIDA64 процессор продемонстрировал работу на частоте 5,5 ГГц для ядер Performance и 4,3 ГГц для ядер Efficient во время теста для всех ядер. Стоит добавить, что по сравнению с Core i7-13700K максимальная мощность процессора увеличилась с 232 до 260 Вт.

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Для сравнительного теста между Core i7-13700K и Core i7-14700K обозреватель выбрал высокопроизводительную систему с материнской платой ASUS ROG APEX Z790 в сочетании с двумя 16 ГБ модулями памяти DDR5-8600 и видеокартой GeForce RTX 4090. Стоит сразу отметить, что процессор Core i7-14700K в тестах показан под названием Core i7-13700KS, вероятно для конспирации.

ЦП демонстрирует повышение производительности одного ядра на 4,2–4,5 % в CPU-Z и Cinebench R23 и на 14,3–20,7 % в многопоточных рабочих нагрузках. Интересно, что рецензент отключил четыре эффективных ядра и установил те же характеристики частоты, что и Core i7-13700K, который показал почти идентичную производительность.

С точки зрения таких игр, как CS: GO, Genshin Impact и PUBG, наблюдается незначительное повышение производительности.

Выпуск Core i7-14700K запланирован на октябрь, а Intel, как ожидается, официально представит новую серию в следующем месяце во время мероприятия Innovation 2023. Очевидно, некоторые образцы уже отправлены OEM-производителям и партнерам компании. Этот конкретный образец, по-видимому, является одним из таких.