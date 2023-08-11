Консоль получит небольшое изменение дизайна и размеров

На изображении показан обновленный дизайн консоли Sony PS5, которую некоторые инсайдеры называют версией SLIM. Эта итерация, вероятно, является предстоящей версией популярной игровой консоли последнего поколения, согласующейся с описаниями, предоставленными другими источниками.

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Хотя дизайн в основном сохраняет визуальную идентичность с текущей версией PS5, есть заметное изменение в виде задней щели, расположенной в центре. По словам других инсайдеров, модель стала примерно на 5 см короче, хотя и не обязательно будет тоньше. Кроме того в сообщениях предполагается, что эта версия будет включать два порта USB Type-C на передней панели и менее изогнутый корпус привода Blu-ray по сравнению с исходной консолью.

Sony пока не подтвердила свои намерения выпустить обновленную консоль. Тем не менее циркулирует постоянный поток слухов, в том числе о возможности появления версии PS5 со съемным дисководом. Если эти слухи подтвердятся, то геймерам будет предложено приобрести более доступную цифровую модель, а впоследствии приобрести дисковод отдельно. Однако остается неясным, относятся ли эти слухи к упомянутому устройству или они относятся к функциям тестового набора, который, как сообщается, уже находится в руках некоторых энтузиастов.