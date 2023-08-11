Xiaomi продолжает рекламировать Redmi K60 Ultra в своих социальных сетях, раскрывая полный дизайн будущего смартфона, а также различные характеристики устройства

Сегодня Xiaomi подтвердила максимальную конфигурацию памяти и системы хранения Redmi K60 Ultra, китайской версии будущего Xiaomi 13T Pro. Впоследствии компания опубликовала более дюжины тизерных изображений Redmi K60 Ultra в одной из своих многочисленных учетных записей Weibo. Новые изображения не только подтверждают различные другие подробности о Redmi K60 Ultra, но также демонстрируют ранее неизвестный дизайн телефона.

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Например, теперь Xiaomi сообщила, что объединила чипсет Dimensity 9200 Plus с большим OLED-дисплеем размером 6,7 дюйма. По данным компании, большая панель сочетает в себе разрешение 1,5K с частотой обновления 144 Гц, что превосходит панель 120 Гц в Redmi K60 Pro.

Более того Redmi K60 Ultra станет первым телефоном из серии Redmi, предлагающим сертификацию IP68 против проникновения пыли и воды. Ранее Xiaomi использовала данную функцию для своих флагманских смартфонов. Теперь Redmi K60 Ultra можно без опасения погружать на 1,5 метра в пресную воду на 30 минут. Также Xiaomi оснастила смартфон основной камерой на 50 МП с апертурой f/1,7, компанию которой составит сверхширокоугольная камера, а не телеобъектив.

GSMChina также сообщила о дизайне задней панели, которая представлена в трёх цветах. Видимый номер модели «2306EPN60G» подтверждает, что он относится к Xiaomi 13T, а не к Xiaomi 13T Pro. Тем не менее похоже, что телефоны имеют тот же дизайн, что и их предшественники. Redmi K60 Ultra дебютирует в Китае 14 августа вместе с новым складным смартфоном MIX Fold 3, браслетом Smart Band 8 Pro и планшетом Pad 6 Max. Интересно, что Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro выйдут несколько позже, через несколько недель, а именно 1 сентября.